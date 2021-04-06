ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı

ABD yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' gerekçe göstererek yaptırım uyguladı.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine yaptırım uygulandı.

Ayrıntılar geliyor...