Apple CEO'sundan 'sürücüsüz araç' açıklaması: Apple için ideal bir eşleşme, ne yapacağını göreceğiz

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin sürücüsüz araç sektörüne gireceği yönündeki iddiaları açıkça kabul etmese de "Otonomiyle yapabileceğiniz pek çok şey var, Apple'ın da ne yapacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu

ABD merkezli teknoloji devi Apple hakkında 'sürücüsüz araç piyasasına gireceği' yönünde bugüne kadar çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Şirket CEO'su Tim Cook, New York Times'ta dün yayınlanan röportajında sürücüsüz araçları 'Apple için ideal bir eşleşme' olarak nitelendirdi.

Kara Swisher’ın podcast programına konuk olan Cook, "Otonom araçlar robottur, ve bu yüzden otonomiyle yapabileceğiniz pek çok şey var, Apple'ın da ne yapacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu. Cook ayrıca, sürücüsüz otomobil ve otonom teknolojilerin geleceğin 'çekirdek teknolojisi olduğunu' söyledi.

"Donanımı, yazılımı ve hizmetleri birbirine entegre etmeyi ve kesişme noktalarını bulmayı seviyoruz çünkü sihrin burada gerçekleştiğini düşünüyoruz" diyen Cook, açık ifadeler kullanmasa da Apple'ın sürücüsüz otomobil teknolojisiyle yeni projelere imza atabileceğini ima etti.

Japon Nissan ile Koreli Hyundai şirketleri ise, şubat ayında sürücüsüz araçlarla ilgili olarak 'Apple ile ortaklık kurma ihtimallerine' ilişkin haberleri reddetmişlerdi.

'Tesla inanılmaz bir iş çıkardı'

Tesla ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cook, şirkete 'hayranlık duyduğunu' söyledi:

"Tesla, elektrikli araç alanında sadece liderliği sağlamakla kalmayıp, uzun süre boyunca liderliğini sürdürerek inanılmaz bir iş çıkardı."

'Apple çok küçük bir kısmını alıyor'

Söyleşide ayrıca, Apple ile ilgili 'uygulama mağazaları üzerinde denetim kurduğuna ilişkin' iddialar da konuşuldu. ABD'de Apple'ın App Store'dan aldığı pay nedeniyle çıkan tartışmayı yorumlayan Cook, "App Store'un ekonomik bir mucize olmadığını iddia etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Apple, yılda yarım trilyon doları aşan bir ekonomi oluşturmaya yardımcı oldu ve ortaya çıkardığı yenilikler ve mağazayı yönetme masrafları için bunun çok küçük bir kısmını alıyor" ifadelerini kullandı.