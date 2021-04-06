Paskalya tavşanı bu yıl yeniden Beyaz Saray'da

Beyaz Saray'daki Paskalya Bayramı kutlamalarının 'en tanıdık simalarından' olan tavşan maskotu 1 yıl aranın ardından geri döndü. Tavşan, Biden çiftiyle boy gösterdikten sonra Beyaz saray Sözcüsü Psaki'ye de 'misafirliğe gitti.'

ABD'de Beyaz Saray'daki Paskalya kutlamasında bayramın sembolü olan tavşan yeniden boy gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl dönemin başkanı ve First Lady'si Donald- Melania Trump çiftinin yanında yer alamayan tavşan maskotu, bu yıl yeni başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden'la birlikte balkondan el salladı, maske taktı.

I really appreciate how committed the White House is to seemingly keeping the same exact Easter Bunny suit for decades now, carrying over from administration to administration. pic.twitter.com/v5dqSibD8z — Gabe Fleisher (@WakeUp2Politics) April 5, 2021

Geleneksel yumurta yuvarlama etkinlikleri ise yine koronavirüs sebebiyle ikinci yıl üst üste iptal edildi. Yumurta yuvarlama geleneği 1878'de Başkan Rutherford B. Hayes tarafından başlatılmıştı. Gelenek 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı esnasında es geçilmişti.

​Bununla birlikte tavşan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'yi de yalnız bırakmadı. Brifingin sonuna doğru salona giren tavşan maskotu, basın mensuplarına yumurta ve çikolata dağıttı. "Bugün özür bir misafirimiz var" diyerek tavşana merhaba derken gelecek yıl çok daha büyük bir Paskalya kutlaması sözü verdi.

CNN’s @kaitlancollins asks WH Press Sec. Jen Psaki if this is the same Easter Bunny suit former Press Sec. Sean Spicer wore.



Psaki: "Different eyelashes." pic.twitter.com/6ZvSKaCEhs — The Recount (@therecount) April 5, 2021

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