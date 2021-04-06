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    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı

    Eyalet seçim yasası değişikliğine karşı çıkan Cola gibi şirketlere Trump ve Cumhuriyetçilerin Senato liderinden gözdağı

    © AP Photo / Susan Walsh
    ABD
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    Trump'a kaybettiren Georgia eyaletinde seçim yasasının değiştirilmesine Coca-Cola, Delta Havayolları, en üst düzey beyzbol ligi MLB sert tepki gösterdi. Cola bağımlılığı espri konusu olan Trump, destekçilerini Cola'yı da beyzbolu da boykota çağırdı. Senato'daki Cumhuriyetçi lider de CEO'lara "Siyasete karışmayın, sonuçları olur" diye gözdağı verdi.

    ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın kaybedip yerine Demokrat Partili Joe Biden'ın gelmesinde genelde yüksek teknolojiyle uğraşan dev şirketlerin rolü tartışılırken, Cumhuriyetçi Parti'nin hem başkanlık hem Kongre seçimlerini kaybetmesinde kilit rol oynayan Georgia eyaletinde yeni seçim yasasına karşı muhalefet korosuna bazı şirketlerin katılması ortalığı karıştırdı.

    Beyaz Saray'ın Oval Ofis'indeki masasında 'diyet kola' düğmesi bulunduran Donald Trump, destekçilerine 'farkındalık taslayarak özgür ve adil seçimlere müdahale eden tüm şirketlerle organizasyonların boykot edilmesi' çağrısı yaptı. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da CEO'lara "Siyasete karışmayın, sonuçları olur" diye gözdağı verdi.

    2024 başkanlık seçimlerinde aday olmayı gündemde tutan Trump, Georgia eyaletindeki yeni seçim yasasına karşı çıkan Coca-Cola ve MLB gibi 'woke' şirketler ve organizasyonların boykot edilmesi çağrısı yaptı. 45. Başkan, açıklamasını "dinliyor musunuz, Coke, Delta ve hepiniz" diye sonlandırdı. 

    Destekçileri de sosyal medyada "Bu kuruluşlara bir mesaj vermemiz gerekiyor", "Coca-Cola içmeyi bırakıp Pepsi'ye geçeceğim" gibi paylaşımlarla harekete geçti.

    Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Azınlık Lideri, kendi eyaleti Kentucky'deki bir basın toplantısında "Amerikan şirketlerinin CEO'larına tavsiyem, siyasetin dışında kalmaları. Böylesi büyük kavgalarda taraf seçmeyin" diye konuştu.

    Cumhuriyetçi Parti aleyhine dönmenin şirketler için riskleri beraberinde getireceğini söyleyen, ama bu risklerin ne olduğunu belirtmeyen McConnell, "Bir grup şirket CEO'sunun siyasetin ortasına dalmasını tümüyle iç karartıcı buldum... Şirketler, aşırı sol çetelerin ülkemizi anayasal düzenin dışına çekmelerine araç olurlarsa, ciddi sonuçlara davetiye çıkarırlar" dedi.

    Trump, geniş çaplı seçim hilesi iddialarını uzaktan posta yoluyla kullanılan oylardan oy kullanma makinelerine dek yayarken, Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Valisi Brian Kemp, posta yoluyla verilen oylarda kimlik doğrulama şartlarını sıkılaştıran, erken oy verme sürelerini kısaltan ve sırada bekleyen seçmenlere gıda-içecek teklif edilmesini suç haline getiren yeni seçim yasasını imzalayarak yürürlüğe sokmuştu.

    Azınlıklarla yoksulların oy kullanmasını kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirilen yasaya Georgia'da büyük yatırımları bulunan Coca-Cola ve Delta Havayolları tepki gösterdi.

    Coca-Cola Eş-CEO'su James Quincey, 'yasayı kabul edilemez, geriye atılmış adım' diye nitelerken, Delta CEO'su Ed Bastian "Bu yasanın tüm mantığı, 2020 seçiminde Georgia'da geniş çaplı seçim hilesi yapıldığına dair bir yalana dayanıyor" dedi.

    ABD'nin en üst düzey beyzbol ligi MLB de bu spor dalının değerlerini korumak için 2021 All Star maçını eyalette düzenlemekten vazgeçtiğini duyurdu. Açıklamada "MLB tüm Amerikalıların oy verme haklarını kökten destekliyor ve sandığa getirilen kısıtlamalara karşı çıkıyor" denildi.

    MLB'ye Cumhuriyetçi kesimlerden tepki yağarken, Trump da kendisine karşı duran Amerikan basketbol ligi NBA'den sonra beyzbolun da şimdiden muazzam sayıda taraftar kaybettiğini iddia etti. 45. Başkan "Çaresizce ihtiyaç duyulan seçmen kimliğinin seçimlerimizle bir ilgisi olmasını istemeyen Radikal Sol Demokratlardan korkuyorlar" yorumunu yaptı.

    Başkan Joe Biden ise posta yoluyla oyların geçerli olabilmesi için fotoğraflı kimliğin kopyasını oy pusulasıyla birlikte zarfa koyma şartı getiren yasayı 'steroidli Jim Crow' diye niteleyip "Anayasa'ya küstah bir saldırı" dedi.

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