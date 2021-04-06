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    Rihanna

    Rihanna, Asyalılara yönelik ırkçılığa karşı düzenlenen protestoya katıldı

    © AFP 2021 / Bryan R. Smith
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202104061044206776-rihanna-asyalilara-irkciliga-karsi-duzenlenen-protestoya-katildi/

    Daha önce Hindistanlı çiftçilere verdiği destekle gündeme gelen Barbadoslu şarkıcı Rihanna, bu kez de ABD'de yaşayan Asyalılara karşı ırkçılık protestolarına katıldı.

    ABD'nin Atlanta kentinde 6’sı Asya kökenli 8 kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülke genelinde Asyalılara karşı ayrımcılığın durdurulması için gösteriler düzenleniyor. Asyalılar’a yapılan saldırıların artış gösterdiği ülkede, ‘Asyalı Nefretine Son Ver’ (Stop Asian Hate) hareketi başladı.

    New York'ta düzenlenen bir eyleme son zamanlarda Hindistanlı çiftçilere verdiği destekle gündeme gelen Barbadoslu şarkıcı Rihanna da katıldı. 

    33 yaşındaki şarkıcı, Times Meydanı’nda gerçekleşen protestoda 'Asyalı nefretini durdurun', 'Nefret eşittir Tanrıya karşı ırkçılık' yazılı dövizler taşıdı.

    ​Asistanı Tina Truong, Rihanna'nın eylem öncesi pankart hazırlarken ve gösteri sırasında dans ederken çektiği görüntüleri sosyal medyada 'İşte dayanışma' notuyla yayımladı.

    Siyah maske, güneş gözlüğü ve beyzbol şapkası takan şarkıcıyı diğer göstericilerin çoğu tanıyamadı. Eyleme katılan bir kişi, çektiği görüntüleri Instagram'dan paylaşırken kendisini etkilemek istediğini belirterek telefonunu şarkıya uzatınca onun Rihanna olduğu anlarda yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı. 

    ​Rihanna, Şubat ayında da Hindistan'da Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarının büyük şirketler lehine tarım sektörünü liberalleştiren yasasına karşı aylardır protesto düzenleyen çiftçilere sosyal medyadan destek vermişti. Başbakan Modi'nin tabanı Hindu milliyetçileri, şarkıya tepki olarak poster ve kuklalarını ateşe vermişti. 

    Atlanta’daki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti

    Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6’sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

    Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

    ABD’de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçen Atlanta’daki olay, salgın nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

     

    Etiketler:
    Atlanta, Asyalı, Irkçılık, ABD, Protesto, Protestocu, Rihanna
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