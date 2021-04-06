Joe Biden'ın oğlu Hunter: Yengemle birlikte oldum

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yıllar önce ilişki yaşadığını söyledi. Hunter Biden, "Bu ilişki ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yaşadığı ilişkiye dair ilk kez konuştu.

Yeni kitabı Beautiful Things'i tanıtmak için CBS'e konuk olan Hunter, 2015'te 46 yaşında hayatını kaybeden abisi Beau'nun eşi Hallie ile 2017'de ilişki yaşadıklarını söyledi.

Hunter Biden opens up about relationship with brother's widow Hallie https://t.co/9bOtD9xJDW pic.twitter.com/ZFg6GM3BfJ — New York Post (@nypost) April 4, 2021

​Hunter, "Sanırım bu ilişki insanların kafasını karıştırdı. Bunu gerçekten anlıyorum. Bu benim için açıklaması zor bir şey. Çünkü bu (ilişki) ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu" dedi.

"Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorduk" diye konuşan Hunter, "Daha sonra o aşk, kaybettiğimiz şeyin yerini doldurabileceğimiz umuduyla umuduna dönüştü" ifadelerini kullandı.

Hunter, bu ilişki nedeniyle kişisel ve iş hayatında birçok kişinin kendisinden uzaklaştığını söyledi ve "Muhtemelen yapmamam gereken çok şey yaptım. Yakınlarımdan çok daha fazla şefkat ve anlayış gördüm ama aynı zamanda korkunç bir zamandı" dedi.

Beau'nun ölümünden 5 ay sonra eşi Kathleen ile boşanan Hunter, Hallie ile ilişkilerinin bir süre sonra 'yürümediğini' söyledi. İkili 2019 yılında ayrılmıştı.

Hunter, 2019'da Afrikalı yapımcı Melissa Cohen ile evlendi. 2020'de çiftin bir çocukları oldu.

2017'de yerel basında yer alan haberlere göre Joe ve Jill Biden ilişkiyi desteklemişti.

Hunter, ilişkiye gelen tepkiler sebebiyle World Food Program US'in yönetiminden istifa etmişti.