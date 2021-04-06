FBI, CS:GO turnuvalarındaki şike ve bahis olayları hakkında soruşturma başlattı

Avustralyalı ve ABD'deki yetkililer, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) yarışmalarında şike ve yasa dışı bahis konusu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Espor Dürüstlük Komisyonu (ESIC), uluslararası CS:GO turnuvalarda şike ve yasa dışı bahisle suçlanan grup hakkında başlatılan soruşturmanın FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

ESIC Teams Up With FBI to Eradiacte Match Fixing Issue From CS:GO in NA Region - https://t.co/i5YRiomS5g — EssentiallySports (@sports_ess) April 2, 2021

​Söz konusu grup hakkındaki iddialar, espor turnuvalarında şike için bahis platformlarından rüşvet alındığını da içeriyor.

ESIC komiseri Ian Smith, 'slash32' isimli YouTuber ile yaptığı bir röportajda, 'organizasyonunun devam eden şike olaylarını, FBI ile detaylı ve organize bir şekilde araştırdığını' ifade etti.

Smith, 'aptal fırsatçılar' olarak tanımladığı grubun muhtemel yasaklarla karşılaşacağını ve ayrıntıların kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

37 koç engel yemişti

Öte yandan, 2020 yılında 37 Counter-Strike koçunun, oyunun haritalarının belirli bölümlerini kendi oyuncularına önceden göstermesi sebebiyle engellendiği bildirilmişti.

Valve ve Hidden Path Entertainment şirketleri tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Nisan 2020'de dünya çapında 1 milyon 305 bin 714 aktif oyuncu ile tarihi rekoruna ulaşmıştı.