Pentagon'dan Rusya'ya 'Ukrayna sınırındaki askeri sevkiyatı konusunda niyetini açıklaması' çağrısı

Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırının güneyi ile doğusunda askeri hareketliliğini gözlemlediklerini söyledi.

ABD'nin, Ukrayna'yı savunma ve saldırı ekipmanları ile desteklediğini belirten Kirby, Rusya'yı bölgedeki niyetini gizlemekle suçladı.

Kirby, "Orada niyet tam olarak açık değil. Rusya'nın sınır boylarında bu kuvvetlerini hareketlendirme konusunda niyetini açık etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.