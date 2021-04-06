Beyaz Saray: Ukrayna'nın ittifaka katılma kararı NATO'ya kalmış

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donbass konusunda Ukrayna'nın yanında olduklarını ancak bu ülkenin NATO'ya katılması konusunda kararı 'NATO'nun vereceğini' söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıdaki bir gazeteci, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ülkesinin NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya bu konuda destek verip vermeyeceğini sordu.

Psaki, Ukrayna'nın uzun süredir NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini ifade ederek, "Ukrayna'ya güçlü desteklerimizi her zaman iletiyoruz. Onlara karşı bir tehdidi geri püskürtmek için de çabalıyoruz ancak Ukrayna'nın ittifaka katılması kararı NATO'nun vereceği bir karardır" dedi.

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Donbass'taki savaşın, sadece ülkesi NATO'ya üye olursa sona ereceğini savunmuştu.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının sadece Donbass'taki durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Viyana'daki 'nükleer anlaşma' görüşmeleri

Ayrıca Psaki, Viyana'daki İran nükleer anlaşması görüşmelerinin henüz ilk gününde değerlendirme için erken olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Görüşmelere Avrupalı ortaklarımız aracılığıyla katılıyoruz. Ortaklarımızın bazı zorluklarla karşılaşmasını ve bu sürecin uzun olmasını bekliyoruz. Ancak aynı zamanda diplomasinin ilerlemek için en doğru yol olduğunu ve tüm taraflara yardımcı olduğunu düşünüyorum."

Psaki, İran ile nükleer anlaşmasından çekilen Donald Trump yönetimini de eleştirerek, "Trump yönetimi, nükleer anlaşmadan çekildiğinde, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğunu anlamamız için nükleer alanları denetleme şansımız kalmadı ve İran'ın nükleer gücü konusunda görüşümüz azaldı" yorumunda bulundu.

Irak ile başlayacak 'stratejik diyalog' kapsamında hangi konuların ele alınacağıyla ilgili soruya Psaki, "Bu toplantılarda, koalisyon kuvvetlerinin bu ülkede Irak hükümetinin daveti üzerine bulunduğu ve koalisyon güçlerinin tek amacının, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmaması için Iraklı kuvvetlere eğitim ve danışmanlık olduğunu vurgulayacağız" yanıtını verdi.

Psaki, toplantılarda güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar ortak çıkar konularının da ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Afganistan'dan çekilme süreci

Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesi için son tarih olan 1 Mayıs'ta tam çekilmenin lojistik nedenlerle gecikebileceğine değinen Psaki, "1 Mayıs tarihini biz vermemiştik. Ancak Başkan Biden, son yıllarda sürekli Afganistan konusundaki endişelerini dile getirmiştir" diye konuştu.

Psaki, "Bu karar, çok önemli bir karar. Biden'ın müttefiklerimiz ve ulusal güvenlik ekibimizle bu konuyu yakından görüşmesi gerekir" ifadelerini kullandı.