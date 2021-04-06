ABD’de ilk kez koronavirüsün çifte mutasyonlu ‘Hindistan varyantı’ tespit edildi

San Francisco Chronicle gazetesinin Stanford Klinik Viroloji Laboratuvarı uzmanlarına atıfla yayınladığı habere göre ABD’de, daha önce Hindistan'da görülen yeni tip koronavirüsün ‘çifte mutasyona uğramış varyantının’ bulaştığı ilk vaka tespit edildi.

Bilim insanlarının verdiği bilgiye göre yeni suş, San Francisco Körfezi’nde yaşayan bir kişide saptandı. Laboratuvar yetkilileri, ‘Hindistan varyantı’ ile enfekte olduğundan şüphelenilen yedi kişinin daha test edildiğini ve sonuçların beklendiğini ifade etti.

Hindistan'da çifte mutasyona uğramış yeni bir varyantın saptandığı mart ayının sonundan bu yana biliniyor. Reuters ajansı, Hindistan Sağlık Bakanlığı'na atıfla yeni türün çifte mutasyona uğradığını duyurmuştu. Ajans, yetkililerin şu ana kadar bazı Hint eyaletlerinde mutasyonların ortaya çıkması ile hastalık vakalarındaki hızlı artış arasında doğrudan bir bağlantı kurmak için yeterli bilgiye sahip olmadığını yazmıştı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Michael Osterholm, ABD’de koronavirüs enfeksiyonunun dördüncü dalgasının görüldüğünü açıklamıştı. Bu eğilimi son birkaç ayda ülkede ciddi bir tehdit oluşturan birkaç yeni koronavirüs türünün ortaya çıkmasıyla ilişkilendiren Osterholm, “Bir bakıma yeni bir salgının içinde olduğumuza inanıyorum” ifadesini kullanmıştı.