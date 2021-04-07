Kayıt
01:07 07 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ABD: İran'daki seçim süreci, nükleer müzakerelerin seyrini etkilemeyecek

    © REUTERS / Manuel Balce Ceneta
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1043883801_0:31:1800:1044_1200x675_80_0_0_ff64955b7857123f36fdface1d1251d3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202104071044209616-abd-irandaki-secim-sureci-nukleer-muzakerelerin-seyrini-etkilemeyecek/

    ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, 18 Haziran 2021'de yapılacak İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin Washington'un 2015'te İran ile imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) Anlaşması'na geri dönüşüne yönelik görüşmelerin seyrini etkilemeyeceğini söyledi.

    Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, "İran'da gelecek aylarda bir seçim var. Ancak burada temel nokta şu, diplomasimizi ne hızlandırmayı ne de yavaşlatmayı planlıyoruz. Menfaatlerimizle uyumlu ve Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halinde olacak şekilde ilerlemeyi planlıyoruz" dedi.

    Sözcü, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda Viyana'da İranlı ve Avrupalı diplomatlar arasında yapılan görüşmeler dahil Washington'un çabalarının amacının İran ile daha güçlü ve daha kalıcı bir anlaşma yapmak olduğunu belirtti.

    Viyana görüşmelerinin süresine ilişkin bir soruya ise Price, "Bu müzakereler, istenilen sonuca ulaşana kadar devam edecek. Burada istenilen nihai sonuç ise karşılıklı olarak anlaşmaya uymaktır" yanıtını verdi.

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
    © AP Photo / Vahid Salemi
    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı: Önceliğimiz ABD yaptırımlarının kaldırılması
    Price, Viyana'daki görüşmelerde ABD'li diplomatların doğrudan İranlılarla görüşmeyeceğini ifade ederek, Avusturya'nın başkentinde, biri İran'ın atması gereken adımlar, diğeri ABD'nin atması gereken adımlara odaklanacak iki çalışma grubunun müzakerelerde bulunacağını kaydetti.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan OKEP anlaşmasından çekildiklerini açıklamıştı.

    20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden, İran nükleer anlaşmasına döneceklerini açıklamıştı.

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin ilk turu dün başlamıştı.

    ABD 2022 Olimpiyatlarını boykot konusunu ortakları ile görüşecek

    ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına boykot edip etmeyeceğine yönelik bir soruya yanıt veren Price, şu anda bu konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

    Price, "İncelememizin bir kısmı da dünyadaki ortak ve müttefiklerimiz ile yakın istişareler olacaktır. Dediğimiz gibi, Pekin yönetiminin insan hakları ihlalleri ve Sincan bölgesindeki soykırımına gelince ABD'nin yapacağı her şey anlamlı olur ve bunların bir etkisi olur. Ancak ortak ve müttefiklerimizle birlikte yaptığımız her şey Pekin üzerinde daha etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Bu değerlendirme sürecinin ne zaman biteceğine ilişkin bir soruya ise Price, Olimpiyatların 2022'de olacağını ve bunun için yeterince zamanlarının olduğunu kaydetti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Açıklamada, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını koruma becerilerini desteklemeyi amaçladığı belirtilen tatbikatın ne zaman başladığına ve ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.
    Çin'den, 2 uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet