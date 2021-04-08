ABD Dışişleri: Rusya ile istikrarlı ilişkiler istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, derin fikir ayrılıklarına rağmen Rusya'yla öngörülebilir ve istikrarlı ilişkilere ilgi duyduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov'un görevine dönme tarihinin, Washington'un Moskova ile ilişkileri normalleştirmeye ne kadar hazır olduğuna bağlı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Price, düzenlediği basın toplantısında "Büyük fikir ayrılıklarımız var. Ama Rusya'ya eylemlerinden dolayı hesap sormaya devam etmemize rağmen Moskova ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istiyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti. Bunun üzerine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Antonov'un büyük ihtimalle yakın zamanda geri dönmeyeceğini açıklamıştı.