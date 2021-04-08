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    Pentagon Sözcüsü John Kirby

    Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı

    © AP Photo / Susan Walsh
    ABD
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    Pentagon Sözcüsü John Kirby, Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme takvimine ilişkin herhangi bir mutabakat olmadığını duyurdu.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında iki ülke heyetlerinin katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turunun sonucunda yapılan ortak açıklama tartışmalara neden oldu.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtlayarak, ABD-Irak 3. Stratejik Diyalog Görüşmeleri'ne ilişkin yapılan ortak açıklamada yer alan 'Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı' ifadelerinin aslında çekilmenin başlayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.

    Kirby, "Açıklama iki tarafın nihai çekilme üzerine bazı ek teknik görüşmelerin yapılmasına karar verildiğini ifade ediyor" dedi.

    ABD’nin Irak'ta Bağdat yönetiminin onay ve daveti ile bulunduğunu ifade eden Kirby, IŞİD'e karşı başlatılan misyonun Irak'ta kalıcı bir ABD askeri varlığı üzerine kurulmadığının altını çizerek, yönetimin uzun zamandır Irak'tan günün birinde Amerikan askerlerini çekeceğini konuştuğunu söyledi.

    IŞİD'den geri alınan Musul'a giren Irak askerleri, örgütün bayrağının olduğu posterleri indirirken
    © AFP 2021 / Mahmud SALEH
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    İki tarafın da ABD'nin ülkedeki varlığının önemi konusunda mutabık olduğunu ileri süren Kirby, "Açıklamada gördüğünüz de aslında Irak ile ortaklığımızın, IŞİD'e karşı devam eden görevin önemine ve nihayetinde uygun bir çekilme için uygun zamanlamayı konuşmak isteyeceğimize dair bir vurgudur" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin çekilme niyetinin yeni olmadığına ancak açıklamadaki yeni noktanın çekilme konusundaki 'teknik görüşmelerin yapılması' olduğuna dikkati çeken Kirby, "Şu anda bazı askerlerin ne zaman çekileceğine dair herhangi bir mutabakat yok" dedi.

    Önceki Başkan Donald Trump yönetimi, Irak'taki ABD askerlerinin sayısını 2 bin 500'e indireceklerini açıklamış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

    Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin​​​​​​​ ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.

    Etiketler:
    IŞİD, Fuad Hüseyin, Antony Blinken, ABD-Irak 3. Stratejik Diyalog Görüşmeleri, asker çekme, Irak, ABD, John Kirby, Pentagon
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