ABD'li rekortmen Ayanna Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kesti

Dünyadanın en uzun tırnaklara sahip ünvanını 2017'de elde eden Ayanna Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi. Williams 7 metre 33 cm uzunluğundaki tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırıyordu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşayan Ayanna Williams, 2017'de 5.7 metrelik tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Görenleri iki kez şaşırtmayı başaran Williams, 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi.

Ayanna Williams from Texas, who holds the Guinness World Record for the longest fingernails at 288.8 inches, has decided to clip them down after almost 30 years. In an interview, Williams said that she's "so, so ready for a new life".



PHOTOS: Guinness World Records pic.twitter.com/5iLnEimzUD — Breakfast Television (@breakfasttv) April 8, 2021

​Tırnak kestirme işlemi ise, Fort Worth bölgesindeki bir dermatologda tarafından gerçekleştirildi. Kesimde testere kullanıldı.

Williams 7 metre 33 cm uzunluğundaki tırnaklarının bakımı için 20 saat manikür yaptırırken, tırnaklarını boyamak için ise iki şişe oje sürüyordu.

'Artık kurtulabilirim'

Hayatını zorlaştıran tırnaklardan kurtulmaya karar verdiğini ifade eden Williams, "Uzun haldeki tırnaklarımla bulaşık yıkamak, çarşaf sermek gibi gündelik ev işlerini yapamıyorum. Rekor hedefim vardı. Onu da gerçekleştirdiğime göre artık tırnaklardan kurtulabilirim" dedi.