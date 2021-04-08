ABD, 7 Çinli şirketi kara listeye aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları', söz konusu şirketlerin kara listeye alınmasına gerekçe olarak gösterildi.

The Biden administration’s barring of U.S. exports to Chinese semiconductor firms a good step, but it needs to apply the real squeeze of the “foreign direct product rule,” experts say. Or, they warn, China will keep getting U.S. technology from overseas. https://t.co/8ufPHvDk0D — Ellen Nakashima (@nakashimae) April 8, 2021

​Bakanlık kara listeye alınan şirketlerin, Tianjin Phytium Bilgi Teknolojisi, Şangay Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik, Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Jinan, Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Shenzhen, Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Wuxi ve Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Zhengzhou’nun yer aldığını aktardı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu’nun (BIS), ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesi ile 7 Çin merkezli süper bilgisayar şirketini kara listeye eklediği aktarılarak, “Bu kuruluşlar, Çin'in askeri aktörleri tarafından kullanılan süper bilgisayarlar, istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları veya kitle imha silahları (KİS) programlarıyla ilgileniyor" denildi.