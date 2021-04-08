ABD'de eski NFL oyuncusu, 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde 5 kişiyi öldüren saldırganın eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Phillips Adams olduğu, futbolcunun intihar ettiği açıklandı.

York İlçe Şerifi ofisine dayandırılan haberde, eyaletin önde gelen doktorları arasında bulunan 70 yaşındaki Robert Lesslie ile 4 kişiyi daha öldüren eski NFL oyuncusu Phillips Adams'ın, bu sabah doktorun evine yakın bir evde 45 kalibrelik tabancayla intihar ettiği belirtildi.

Details on Ex-NFL DB Phillip Adams Being IDed as Man Who Murdered 5 People (Including Two Small Children) Before Killing Himself; Here is What Cops Are Saying About the Horrific Mass Shooting (Video) https://t.co/doeSSAwy6Z pic.twitter.com/R4YPUH3uxz — Robert Littal BSO (@BSO) April 8, 2021

​Salı günü, Rock Hill bölgesinde kendisini tedavi eden doktorunu ziyarete giden Adams'ın, bilinmeyen bir sebepten doktoru Lesslie ile eşi Barbara'yı ve 9 ila 5 yaşlarındaki 2 torununu da silahıyla vurarak öldürdüğü bildirildi.

York İlçe Şerif Bürosu sözcüsü Trent Faris, Lesslie'nin evinde çalışan 38 yaşındaki James Lewis'in de evin bahçesinde Adams tarafından vurularak öldürüldüğünü, yaralanan bir kişinin ise 'ciddi kurşun yaraları' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Adams'ın, South Carolina State, 49ers ve Atlanta Falcons gibi birçok takımda defans futbolcusu olarak forma giydiği, daha sonra geçirdiği sakatlıklar yüzünden futbolu bıraktığı kaydedildi.