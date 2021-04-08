Teksas'ta silahlı saldırı: En az 7 kişi yaralandı

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre şüpheli olay yerinden kaçtı.
Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, Bryan'daki silahlı saldırıda en az 7 kişi yaralandı.
Yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.
Bryan Police say there has been a shooting and there are multiple injuries. Suspect is still at large, according to BPD. No description of suspect provided at this time.— 𝕋𝕣𝕒𝕧𝕚𝕤 𝕃. 𝔹𝕣𝕠𝕨𝕟 (@Travis_L_Brown) April 8, 2021
BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.— Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021
2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN
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