ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve Fransız mevkidaşları ile Donbass'taki gerilimi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan askeri gerilimi ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Antony Blinken'in bugün Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Bakan Maas, işgal altındaki Kırım'da ve doğu Ukrayna'daki temas hattında tek taraflı Rus provokasyonlarına karşı Ukrayna'ya destek verilmesinin önemine ve Rusya'nın derhal bölgedeki askeri yığınağını ve gerginliği artıran retoriğini durdurması gerektiğine vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.

Price, iki bakanın aynı zamanda Çin ve Afganistan gündemlerinin de ele aldığını bildirdi.

Sözcü, Blinken'in Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki bakanın 'Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tartışmasız desteklerini' yinelediklerini ifade etti.