ABD Dışişleri Bakanı, İran, Afganistan ve Ukrayna'yı görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Amerikan basınına konuşan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Antony Blinken bu hafta içi Brüksel'e gidecek.

Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı.

Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin yarattığı atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.