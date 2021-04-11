ABD’den Rusya’ya ‘Donbass’ uyarısı: Sonuçları olur

Blinken, NBC televizyonuna açıklamasında, “Şu an için Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine ilişkin ciddi endişeler duyduğumuzu söyleyebilirim. Bu konuda Avrupa’daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle çok yakın temas ve işbirliği içindeyiz, herkes endişemizi paylaşıyor. Başkan Biden bu konuda çok netti, Rusya pervasızca veya saldırgan davranırsa bir bedeli, sonuçları olacak” ifadesini kullandı.

Blinken ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya ile aralarında silahlanma kontrolü gibi ortak çalışmanın mümkün olduğu konuların olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini anımsattı.

Rusya, Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığını, Donbass’taki milis güçlere askeri teçhizat, mühimmat ve diğer yardımda bulunmadığını defalarca dile getirdi.