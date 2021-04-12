Beyaz polisin siyah yurttaş cinayetlerinin devam ettiği ABD'de siyah teğmene biber gazı sıkan polis kovuldu

ABD'nin Virgina eyaletinde siyah bir askeri tabibi silah doğrultup biber gazı sıkarak aracından çıkardıktan sonra yere yatırarak kelepçeleyen iki polis memurundan biri işten atıldı.

ABD'de George Floyd davası görülürken bile beyaz polisin siyah yurttaş katletme vakalarının ardı arkası kesilmezken, siyah bir teğmene biber gazı sıkıp arkadan kelepçe takan iki polis memurundan birinin sonu, teşkilattan kovulmak oldu.

ABD ordusunda teğmen rütbesiyle görev yapan askeri tabip Caron Nazario 5 Aralık 2020'de Virginia eyaletinde üniformalı şekilde araç sürerken polislerle yaşadığı olayı mahkemeye götürdü.

A police officer in Virginia who confronted a uniformed Black Army medic at gunpoint and pepper-sprayed him during a traffic stop, an exchange captured on video, has been fired, officials said. https://t.co/73XtKF4DYt — The New York Times (@nytimes) April 12, 2021

Karanlık otoyolda durmak yerine ışıklı istasyona gitti

Kamera kayıtlarının yer aldığı dava belgelerine göre otoyolda seyreden siyah askeri tabip Caron Nazario, polisin aracını plakası takılı olmadığı ve camları filmli olduğu gerekçesiyle durdurmak istemesi üzerine ışıklı bir yer olduğu için benzin istasyonuna yöneldi.

'Açıkçası araçtan inmeye korkuyorum'

Benzin istasyonunda polisin silah doğrultarak aracından inmesini istediği Nazario, açık pencereden boş ellerini yukarı kaldırmış vaziyetteyken 'açıkçası araçtan inmeye korktuğunu' dile getirdi.

'Ben bu ülkeye hizmet ediyorum'

Joe Gutierrez isimli polisin "Evet, korkmalısın" yanıtı üzerine askeri tabip "Ben bu ülkeye hizmet ediyorum ve siz bana böyle mi muamele ediyorsunuz? Neler oluyor" diye bağırdı.

“I’m actively serving this country and this is how you’re going to treat me?”



A U.S. Army lieutenant who is Black and Latino has sued two police officers, saying they assaulted him during a traffic stop in Virginia.https://t.co/SVEN5hXBCF — The New York Times (@nytimes) April 10, 2021

Bunun üzerine müdahale eden polisler, biber gazı sıkarak dışarı çıkardıkları Nazario'yu yere yatırarak kelepçeledi.

Army Lt. Nazario was driving his new car home. He was pulled over, pepper sprayed, and arrested without explanation.



This is racism. It’s about the domination and humiliation of a Black man because he asked questions and “didn’t comply.” pic.twitter.com/RFE79TjWJ8 — Julián Castro (@JulianCastro) April 10, 2021

Geçici plaka arka camda asılıydı

Anayasal haklarının ihlal edildiği, yasadışı aramayla aşırı güç kullanımına maruz kaldığı ve öldürülmekle tehdit edildiği gerekçesiyle polis memurları Joe Gutierrez ve Daniel Crocker'a 2 Nisan'da dava açan askeri tabip, yeni alınan aracın plaka yerine kullanılan geçici belgesinin arka camda asılı olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyadaki tepkiler etkili oldu

Polislerin bedenine monte edilen kameraların görüntülerinin yayımlanmasının ardından sosyal medyada tepki yağması üzerine biber gazını sıkan polis memuru Joe Gutierrez, işten atıldı.

Virginia police officer accused of assaulting U.S. Army officer fired https://t.co/qcaRxbaJLI pic.twitter.com/N6RYc1Br8e — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

Sorumluların hesap vermesi vurgusu

İç soruşturmanın Gutierrez’in eylemlerinin teşkilatın politikalarıyla tutarlı olmadığını belirlediğini söyleyen yetkililer, polis memurunun ne zaman kovulduğu hakkında ayrıntı vermedi.

Virginia Valisi Ralph Northam, "Windsor'daki olay beni rahatsız etti ve kızdırdı. Virginia Eyalet Polisi'ne bağımsız bir soruşturma yürütmesi talimatını verdim. Topluluğumuz polis reformu konusunda önemli çalışmalar yaptı, ancak Virginia halkının polisle etkileşim sırasında güvende olmalarını, yasaların adil ve eşit uygulanmasını ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için çalışmaya devam etmeliyiz" paylaşımında bulundu.

Olayın gerçekleştiği 2700 nüfuslu Windsor kasabasının yönetimi de Virginia polisinden tam soruşturma talep ederek şu açıklamayı yaptı:

"Bu gibi olayların toplumumuza gölge düşürmesinden dolayı üzgünüz. Eleştiriyi savuşturmak yerine, meseleyi idari olarak personelimizle ele aldık, diyaloğa girmek için topluluk paydaşlarına ulaşıyoruz ve gelecekte ilave tartışmalara bağlılığımızı belirtiyoruz."

Ayrıca Vali Northam, polis reformu konusunda görüşlerini almak için askeri tabip Nazario'ya davette de bulundu.