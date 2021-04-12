ABD'de bir polis makineli silahla öldürüldü

ABD'de son aylarda yaşanan silahlı saldırılar ülkede tedirginliğe yol açıyor. Ülkenin New Meksiko eyaletinde büyük yankı uyandıran polis memuru Darian Jarrott'un 4 Şubat'ta öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.

Görüntülerde polis, şüphelendiği 39 yaşındaki Omar Cueva'yı durdurup, araçtan inmesini istiyor.

Cueva, araçtan indikten sonra elindeki makineli silahla Jarrott'u öldürüyor.

Olay yerinden kaçan Cueva'nın peşine düşen diğer polis memurları, adamı yakalayıp öldürüyor.

New Mexico Polisi’nden yapılan açıklamada, Ceuva’nın şiddet suçlarından sabıkalı olduğu ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu ifade edildi.