ABD'deki Halkbank davasında temyiz duruşması bugün yapılacak

Bugün yapılacak duruşmada Halkbank’ın avukatları, temyiz hakimleri ve New York Güney Bölgesi savcıları argümanlarını ortaya koyacak.
Bankanın avukatları, 'Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında üst mahkemeye yaptıkları itiraz kapsamında Halk Bankası'nın ABD'de yargılanamayacağını savunuyor. Savcılık ise bankanın ABD'de yargılanabileceği görüşünü öne sürüyor.
Mahkeme heyetinin nihai kararı vermesi beklenmezken duruşmanın ileri bir tarihe erteleneceği düşünülüyor.
Halkbank heyeti, suçlamaların açıklanmasının ardından mahkemeye çıkmayı reddederek davanın varlığının meşruiyetini inkar etme yoluna gitmişti. Ancak heyet, ilk iddianameden beş ay sonra Şubat 2020'de mahkemeye çıkmayı kabul etti.
Banka, ABD’yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek, dolandırıcılık ve kara para aklamak gibi suçlardan yargılanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)