ABD'deki Halkbank davasında temyiz duruşması bugün yapılacak

ABD'deki New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde görülen Halkbank davası, bugün Manhattan'da yapılacak temyiz duruşması ile devam edecek. Mahkemenin, Halkbank’ın 'ABD’de yargılama yapılamayacağı' iddiası ile ilgili başvurusunu değerlendireceği belirtiliyor.