Beyaz Saray'dan Donbass açıklaması: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Ukrayna'nın doğusundaki gerilimle ilgili olarak Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın doğusundaki askeri hareketlilik hakkında konuşan Psaki, "Bölgedeki gelişmelerden dolayı endişeliyiz. Hafta sonu boyunca Rus güçlerinin bölgede artan saldırganlığını izledik" dedi.

Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Brüksel'e bu hafta gerçekleştireceği ziyarette NATO ortaklarıyla bu konuyu ele alacaklarını belirterek, "Aynı zamanda Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın 11 Nisan'da verdiği bir röportajda, Rusya'ya yöneik tehditkar açıklamalarına değinen Psaki, "Bu durumun görünen ya da görünmeyen birçok sonucu olacaktır. Şu anda size elimizdeki seçeneklerin bir menüsünü sunmayacağım. Bu adımları duyurmaya hazır olduğumuzda hepinizle detayları paylaşırız" diye konuştu.

Biden, Minnesota'daki olaylarla ilgili konuşacak

Psaki, Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyah gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Olanlardan dolayı 'oldukça üzgün' olduklarının altını çizen Psaki, "Başkan Joe Biden da bu konuda bilgilendirildi. Bugün Biden bu konuda bir açıklama yapacak" dedi.