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    Biden'dan Minneapolis'te siyah gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından 'itidal' çağrısı

    © AFP 2021 / Spencer Platt
    ABD
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    ABD Başkanı Biden, Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki siyah gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen protestolarda şiddet olaylarının yaşanmasına ilişkin 'itidal' çağrısında bulundu.

    ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te Kongre temsilcileri ile bir araya geldiği sırada, Minneapolis'teki olaylar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Henüz hayatını kaybeden gencin ailesiyle görüşmediğini ancak Minnesota Valisi ve Mineapolis Belediye Başkanı ile telefonda konuştuğunu aktaran Biden, "Dualarımız Daunte'nin ailesiyle. Olanlar gerçekten çok trajik şeyler ancak soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz" dedi.

    'Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek'

    Biden, olaya ilişkin vücut kamerası görüntülerini de izlediğini kaydederek, "Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek" diye konuştu.

    Öte yandan Daunte Wright'ın ölümünün ardından yapılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Biden, "Bir kez daha söylemek isterim ki şiddetin ve yağmanın bir gerekçesi olamaz. Barışçıl protestoları anlıyoruz, siyah toplumun öfkesini, acısını ve travmasını anlıyoruz ancak bu şiddetin bir sebebi olamaz" ifadelerini kullandı.

    Biden, "Soruşturma tamamlanıp, gerçekler ortaya çıkana kadar barış ve itidal çağrısı yapıyorum. Daunte'nin annesinin itidal çağrısına kulak vermeliyiz" dedi.

    Bununla birlikte Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentte protestoların şiddetlenmesinin ardından sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

    Polise göre Minnesota'da dün öldürülen siyah genç kaza sonucu hayatını kaybetti

    Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, basın toplantısında, polis memurunun olay anında elektroşok tabancasını kullanmak isterken yanlışlıkla normal silahını ateşlediğini söyledi.

    Gannon’un toplantı sırasında ilk kez yayınladığı polisin vücut kamera kaydında daWrigth’ın gözaltına alınırken kaçmaya çalıştığı sırada bir polisin 'Elektroşok' diye bağırdığı, belinden çıkardığı silahı bir el ateşlemesi üzerine "Kahretsin, onu vurdum" ifadesini kullandığı duyuldu.

    Gannon, devam eden protestolar üzerine olayın trajik bir kaza sonucu meydana geldiğinin daha iyi anlaşılması için polis kamera kaydını 24 saatten daha az bir süre içinde yayımlama kararı aldığını kaydetti.

    Wrigth’ı vuran polisin işine son verilip verilmeyeceği konusunda bir görüş belirtmeyen Gannon, olayın Eyalet Ceza Tevkif Bürosu tarafından soruşturulduğunu belirtti.

    ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davası
    © REUTERS / JANE ROSENBERG
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    Wright, dün Minneapolis'in kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulduktan sonra gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

    Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik akşam da devam etmişti.

    Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyada yer almıştı.

    Davası halen devam eden, Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi olayı da ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

    Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    Etiketler:
    Daunte Wright, Protesto, Polis, Minnesota, siyahlara şiddet, Minneapolis, ABD
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