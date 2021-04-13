'Polis yanlışlıkla ateş etti' açıklamasını reddeden Siyah Yaşamlar Önemlidir protestocuları, emniyet müdürlüğünü kuşattı

ABD'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesiyle birlikte anılan Minnesota eyaleti, tam da George Floyd davası görülürken bir diğer siyah yurttaşın polis kurşununa kurban gitmesiyle sarsılıyor. Önceki gün 20 yaşındaki Daunte Wright'ın polis çevirmesi sırasında öldürülmesinin 'trajik kaza' diye açıklanması, isyan havasını teskin etmeye yetmedi.

Brooklyn Center kentindeki Daunte Wright vakası, Minneapolis şehrinde George Floyd'un öldürüldüğü yerden sadece 16 km uzakta gerçekleşti.

Protestocuları teskin etmek için basın toplantısı düzenleyen Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, araç ruhsatı süresi geçtiği için çevrilen Wrigth'ın kaçmaya çalışması üzerine kadın memurun elektroşok tabancasını kullanmak istediğini dile getirdiğini, ama yanlışlıkla tabancasını ateşlediğini ve ardından "Kahretsin" dediğini gösteren polis vücut kamera görüntülerini yayımladı.

Watch: New Video Shows Minnesota Officer Yelled "Taser!" Before Firing Gun At Daunte Wright pic.twitter.com/oQ0lvLPqlB — Insider News (@InsiderNews) April 12, 2021

Ama buna rağmen eyaletin Twin Cities (İkiz Şehirler) bölgesi üst üste ikince gece yoğun protestolara sahne oldu.

İlk geceki protestoların ardından Minnesota Valisi Tim Walz'un 19.00'dan itibaren ilan ettiği sokağa çıkma yasağına uymayan yüzlerce kişi, ilkin Daunte Wright'ın öldürüldüğü kavşakta mum yakarak ve müzik yaparak anma töreni düzenledi.

At the start of the candlelight vigil, a man played a trumpet, while Daunte Wright's mother cried softly behind him, standing at the intersection where her son died the day before. pic.twitter.com/BazWzRxoPQ — Jared Goyette (@JaredGoyette) April 12, 2021

Wright'ın annesinin ağlayarak taziyeleri kabul ettiği ve konuşma yaptığı törende erkek kardeşi polis şefinin 'trajik kaza' açıklamasını reddederek polisin 'tetik çekme hastası' olduğunu dile getirdi.

Bariyerlerle çevrilerek korumaya alınan Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü, “Daunte Wright!”, “Devrimi durduramazsınız!” diyerek yürüyüşe geçen kalabalıklar tarafından kuşatmaya alındı.

The city of Brooklyn Center (near Minneapolis) is putting up concrete barricades at the police station following mass #BLM rioting and looting overnight over the shooting death of wanted criminal suspect #DaunteWright pic.twitter.com/xePrRIZFpG — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021

Current scene at the Brooklyn Center police station. 25 minutes past curfew. pic.twitter.com/fETag3hhLR — Carlos Gonzalez (@CarlosGphoto) April 13, 2021

Sokağa çıkma yasağı ihlalinin barışçı göstericiler için bile suç olduğu uyarısıyla kalabalığı dağıtmaya çalışan polisin saat 20.00 sularında gruba gaz sıkmaya başlamasıyla çatışma çıktı.

I was pepper sprayed in the eye while photographing the scene at the Brooklyn Center Police Department. I had cameras & my press credentials clearly in view. It came from the side w/o warning I was shooting so I didn’t even see it coming. This is a GoPro version of the incident. pic.twitter.com/TIhzsnG1Ri — Carlos Gonzalez (@CarlosGphoto) April 13, 2021

Gece ilerledikçe daha fazla göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve sersemletici el bombası kullanan polise protestocular havai fişek ve su şişeleri atarak karşılık verdi.

One last video for the night: Brooklyn Center Police and protesters exchange fireworks and less-lethal munitions. pic.twitter.com/EtPilMdFHW — Mark Vancleave (@MDVancleave) April 13, 2021

Saat 21.30'da yerel yönetim yetkililerinin "Evinize dönün" çağrıları üzerine kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı.

İlk gece gibi ikince gece de özellikle karakol yakınındaki dükkanlarda yağmalama olayları meydana geldi.

BLM looters break inside & steal from an O’Reilly’s auto store overnight in Brooklyn Center, Minn. Auto stores were infamously looted & burnt to the ground last year in Minneapolis. #DaunteWright pic.twitter.com/nEHyR1Ck0x — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021

Yağma şüphesiyle bazı gözlatılar yapıldı.

Dollar store is pouring smoke pic.twitter.com/TCdaaFH2BG — Andy Mannix (@AndrewMannix) April 13, 2021

Daha sonra polis yetkilileri, 'tüm sokağa çıkma yasağı ihlallerini isyana kalkışma olarak değerlendirdiklerini' belirterek 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.