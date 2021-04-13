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    Siyah yurttaş Daunte Wright'ın polis çevirmesinde öldürülmesi sonrası Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü önünde protesto (Minnesota, ABD)

    'Polis yanlışlıkla ateş etti' açıklamasını reddeden Siyah Yaşamlar Önemlidir protestocuları, emniyet müdürlüğünü kuşattı

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD
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    ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd davası görülürken Daunte Wright'ın polis çevirmesinde öldürülmesi yeni isyan başlattı. Polisin 'trajik kaza' açıklamasıyla tatmin olmayarak sokağa çıkma yasağını dinlemeyen Siyahların Yaşamları Önemlidir protestocuları, Brooklyn Center Eminiyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Polisin müdahalesiyle çatışmalar çıktı.

    ABD'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesiyle birlikte anılan Minnesota eyaleti, tam da George Floyd davası görülürken bir diğer siyah yurttaşın polis kurşununa kurban gitmesiyle sarsılıyor. Önceki gün 20 yaşındaki Daunte Wright'ın polis çevirmesi sırasında öldürülmesinin 'trajik kaza' diye açıklanması, isyan havasını teskin etmeye yetmedi. 

    Brooklyn Center kentindeki Daunte Wright vakası, Minneapolis şehrinde George Floyd'un öldürüldüğü yerden sadece 16 km uzakta gerçekleşti.

    Protestocuları teskin etmek için basın toplantısı düzenleyen Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, araç ruhsatı süresi geçtiği için çevrilen Wrigth'ın kaçmaya çalışması üzerine kadın memurun elektroşok tabancasını kullanmak istediğini dile getirdiğini, ama yanlışlıkla tabancasını ateşlediğini ve ardından "Kahretsin" dediğini gösteren polis vücut kamera görüntülerini yayımladı. 

    Ama buna rağmen eyaletin Twin Cities (İkiz Şehirler) bölgesi üst üste ikince gece yoğun protestolara sahne oldu. 

    İlk geceki protestoların ardından Minnesota Valisi Tim Walz'un 19.00'dan itibaren ilan ettiği sokağa çıkma yasağına uymayan yüzlerce kişi, ilkin Daunte Wright'ın öldürüldüğü kavşakta mum yakarak ve müzik yaparak anma töreni düzenledi. 

    Wright'ın annesinin ağlayarak taziyeleri kabul ettiği ve konuşma yaptığı törende erkek kardeşi polis şefinin 'trajik kaza' açıklamasını reddederek polisin 'tetik çekme hastası' olduğunu dile getirdi. 

    Bariyerlerle çevrilerek korumaya alınan Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü, “Daunte Wright!”, “Devrimi durduramazsınız!” diyerek yürüyüşe geçen kalabalıklar tarafından kuşatmaya alındı.

    Sokağa çıkma yasağı ihlalinin barışçı göstericiler için bile suç olduğu uyarısıyla kalabalığı dağıtmaya çalışan polisin saat 20.00 sularında gruba gaz sıkmaya başlamasıyla çatışma çıktı.

    Gece ilerledikçe daha fazla göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve sersemletici el bombası kullanan polise protestocular havai fişek ve su şişeleri atarak karşılık verdi.

    Saat 21.30'da yerel yönetim yetkililerinin "Evinize dönün" çağrıları üzerine kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. 

    İlk gece gibi ikince gece de özellikle karakol yakınındaki dükkanlarda yağmalama olayları meydana geldi.

    Yağma şüphesiyle bazı gözlatılar yapıldı.

    Daha sonra polis yetkilileri, 'tüm sokağa çıkma yasağı ihlallerini isyana kalkışma olarak değerlendirdiklerini' belirterek 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Gözaltı, Yağma, isyan, George Floyd, Daunte Wright, Protesto, Siyah Yaşamlar Önemlidir, Siyah cinayetleri, siyahlara şiddet, Polis şiddeti, Minnesota, Minneapolis, ABD polisi, Polis
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