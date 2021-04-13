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    Kamala Harris

    ABD Başkan Yardımcısı Harris’in evi, Türk milyarder Muhsin Bayrak'ın olacak

    © AP Photo
    ABD
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    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in satışa çıkardığı evi, AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak'ın satın alacağı belirtildi. 2 milyon dolara satışa çıkan 158 metrekarelik ev için en yüksek teklifin Bayrak'tan geldiği söylendi.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in resmi konuta taşınma hazırlıkları kapsamında, başkent Washington D.C.'de satışa çıkardığı dairesine en yüksek teklif bir Türk iş insanından geldi.

    Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, daireye en yüksek teklifi verdi.

    Rakamlar henüz açıklanmazken, Harris daireyi 2017 yılında Kaliforniya Senatörü olduğu dönemde 1.7 milyon dolara satın almıştı. Evi 2 milyon dolardan satışa çıkaran Kamala Harris'e en yüksek teklifi veren Muhsin Bayrak, satış sürecinde ABD'de Citibank ve Türkiye'de de İGO Proje Danışmanlık firması ile çalıştı.

    Türkiye ve başta Yunanistan olmak üzere İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya'da enerji, inşaat, turizm ve kozmetik alanında yatırımları bulunan Muhsin Bayrak satın alma sürecini doğrulayarak, "Holding brokerlarımız ile Harris'in brokerları dairenin satış sürecine girdiği ilk günden beri irtibatta. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

    Evin sembolik değeri olduğunu da ifade eden Bayrak, "Gerek kendi yatırımlarımız gerekse de Türkiye'deki diğer yatırımların ABD pazarında güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi.

    Evin havuzlu terası da var

    158 metrekarelik daire, iki yatak odası, iki banyo ve otoparkın yanı sıra bir paylaşımlı bir terasa da sahip. Terasta havuz ve barbekü alanları da bulunuyor.

    Geçici süreyle Blair House'ta kalan Harris, resmi konutuna geçecek. Harris, Trump'tan sonra taşınacağı konutta başlatılan tadilatın uzun sürmesinden şikayetçiydi.

    Bayrak, bugüne kadar Türkiye'de irili ufaklı 200'ün üzerinde inşaat projesinin yanı sıra Atina Marinası'nı da 'inşa eden isim' olarak biliniyor.

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    Etiketler:
    satın alma, Milyarder, Türk, Satış, Ev, Kamala Harris, Muhsin Bayrak
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