'ABD, Afganistan'dan çekilme tarihini 11 Eylül'e erteledi'

Kimliği gizli tutulan ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Biden yönetiminin, 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümününde 'Afganistan'dan çekilmeyi' yeni hedef olarak belirlediğini söyledi.

Yetkilinin açıklamasına göre, Afganistan'dan çekilme süreci 1 Mayıs'ta değil, 11 Eylül'de başlayacak.

BREAKING: President Joe Biden will leave U.S. troops in Afghanistan beyond the May 1 deadline negotiated with the Taliban by the Trump administration, an official says. Biden has set the 20th anniversary of the Sept. 11 attacks as the new withdrawal date. https://t.co/Ngiormrwxo — The Associated Press (@AP) April 13, 2021

​ABD'li yetkili, Biden yönetiminin Afganistan'dan daha erken çıkılacağını açıkladığını ancak gün geçtikçe Afganistan'da kalan 2 bin 500 askerin düzenli bir şekilde geri çekilmesinin zor olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Daha önce Trump yönetimi ile Taliban arasında varılan mutabakat sonucunda çekilme tarihi 1 Mayıs 2021 olarak belirlenmişti.