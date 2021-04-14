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    Pfizer

    Pfizer: Mayıs sonuna kadar ABD'ye planlanandan daha fazla aşı tedarik edebiliriz

    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    ABD
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    ABD'de 100 milyon doz sipariş verilen Johnson&Johnson aşısının kullanımının zora girmesi sonrası Pfizer üretim ve bununla bağlantılı olarak sevkiyat hızını artırabileceği konusunda güvence verdi.

    Koronavirüs aşısı dağıtımındaki eşitsizlik, AstraZeneca- Oxford aşısında kan pıhtılaşmasına bağlı yan etkiler iddiaları, Johnson&Johnson aşısının da benzer sebepten birçok ülkede kullanımının askıya alınması ve Avrupa'ya sevkiyatının ertelenmesi aşı tedarik sorununun büyümesi tehlikesini beraberinde getiriyor.

    İsrail- Benyamin Netanyahu- Pfizer aşısı
    © REUTERS
    Jerusalem Post: Pfizer, 'muz cumhuriyeti' olarak gördüğü İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu
    ABD'deki bu endişelere cevaben açıklama yapan ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BionTech ile geliştirdiği aşının üretimine hız verdiğini ve ABD'ye mayıs sonuna kadar beklenenden yüzde 10 daha fazla doz gönderilebileceğini duyurdu. Pfizer CEO'su Albert Bourla, böylelikle gönderilen doz sayısının 220 milyona çıkacağının altını çizdi, temmuz sonuna kadar gönderilmesi sözü verilen 300 milyon dozun da iki hafta önceden tamamlanmış olacağını belirtti.

    Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarının acil kullanım onayı aldığı ABD'de dün sağlık yetkilileri, 100 milyon doz sipariş ettikleri Johnson&Johnson aşısının kullanımının durdurulması çağrısı yaptı. Kararda 18-48 yaş aralığındaki 6 kadının bu aşıyı vurulduktan sonra nadir görülen bir kan pıhtılaşma sorunu yaşaması, birinin hayatını kaybetmesi, diğerinin de durumunun ciddi olması etkiliydi.

    Yetişkinlerin neredeyse yarısından fazlasının aşının en az bir dozunu yaptırdığı ülkede bu çağrıdan kısa süre sonra açıklama yapan Beyaz Saray, aşılama planının önemli ölçüde etkilenmeyeceğini açıklayıp diğer aşılarla açığın kapatılacağı garantisi verdi.

    Savunma Bakanlığı, askerlerin Johnson&Johnson ile aşılanmasını durdurdu.

    Moderna aşısının etkililiğiyle ilgili yeni veriler 

    Öte yandan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre ABD merkezli Moderna aşısı ikinci doz vurulduktan 6 ay sonra yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor, ağır vakaları da en az yüzde 95 oranında önlüyor.

    Moderna'nın ABD için şu an yalnızca acil kullanım izni var. Bu da 18 yaş ve üzerindekiler için kullanılabileceği anlamına geliyor ama tam kullanım onayı alırsa doğrudan tüketicilere doz satılabilecek.

    Şirketten Aralık 2020'de yapılan açıklamada aşının etkililik oranı daha yüksekti.

    Etiketler:
    Moderna, Albert Bourla, Johnson&Johnson, Pfizer, Koronavirüs aşısı, ABD
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