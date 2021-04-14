Pfizer: Mayıs sonuna kadar ABD'ye planlanandan daha fazla aşı tedarik edebiliriz

Koronavirüs aşısı dağıtımındaki eşitsizlik, AstraZeneca- Oxford aşısında kan pıhtılaşmasına bağlı yan etkiler iddiaları, Johnson&Johnson aşısının da benzer sebepten birçok ülkede kullanımının askıya alınması ve Avrupa'ya sevkiyatının ertelenmesi aşı tedarik sorununun büyümesi tehlikesini beraberinde getiriyor.
Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarının acil kullanım onayı aldığı ABD'de dün sağlık yetkilileri, 100 milyon doz sipariş ettikleri Johnson&Johnson aşısının kullanımının durdurulması çağrısı yaptı. Kararda 18-48 yaş aralığındaki 6 kadının bu aşıyı vurulduktan sonra nadir görülen bir kan pıhtılaşma sorunu yaşaması, birinin hayatını kaybetmesi, diğerinin de durumunun ciddi olması etkiliydi.
Yetişkinlerin neredeyse yarısından fazlasının aşının en az bir dozunu yaptırdığı ülkede bu çağrıdan kısa süre sonra açıklama yapan Beyaz Saray, aşılama planının önemli ölçüde etkilenmeyeceğini açıklayıp diğer aşılarla açığın kapatılacağı garantisi verdi.
Savunma Bakanlığı, askerlerin Johnson&Johnson ile aşılanmasını durdurdu.
Moderna aşısının etkililiğiyle ilgili yeni veriler
Öte yandan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre ABD merkezli Moderna aşısı ikinci doz vurulduktan 6 ay sonra yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor, ağır vakaları da en az yüzde 95 oranında önlüyor.
Moderna'nın ABD için şu an yalnızca acil kullanım izni var. Bu da 18 yaş ve üzerindekiler için kullanılabileceği anlamına geliyor ama tam kullanım onayı alırsa doğrudan tüketicilere doz satılabilecek.
Şirketten Aralık 2020'de yapılan açıklamada aşının etkililik oranı daha yüksekti.
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