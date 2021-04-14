George Floyd'un kız arkadaşı, polis kurşunuyla hayatını kaybeden Daunte Wright'ın lise öğretmeniymiş

ABD'de beyaz polisin 9 dakikadan uzun süre diziyle ensesine basarak ölümüne neden olduğu George Flody'un kız arkadaşı Courteney Ross, iki gün önce polis kurşunuyla yaşamını yitiren siyah Daunte Wright'ın lise yıllarında öğretmeni olduğunu söyledi.

Polis şiddetiyle hayatını kaybeden Floyd ve Wright aileleri ile avukatları Ben Crump, dün basın toplantısı gerçekleştirdi.

Floyd'un 3 yıllık kız arkadaşı Courteney Ross, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Edison Lisesi'nde çalıştığı sırada Daunte Wright'ın öğretmeni olduğunu söyledi.

Daha sonra konuyla ilgili Washington Post'a konuşan Ross, Floyd'un öldürüldüğü yerden yalnızca 16 kilometre mesafede polis kurşunuyla hayatını kaybeden Wright için "Şapşal bir çocuktu ve çok fazla sevgiye ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"Daunte gibi öğrencilerin daha fazla kaynağa ihtiyacı vardı ama hiçbir zaman sahip olamadılar" diyen Ross, "Sistemimiz Daunte gibi çocuklara hizmet etmiyor. Ve şimdi, bir zamanlar inandığım bu sistemi her zamankinden daha fazla görüyorum, Siyah yaşamları korumak için gerekenler yapılmıyor" diye konuştu.

Ross "Her sabah sınıfa geldiğinde yüzünde gülümseme olurdu" dedi.

Here is Courteney Ross, George Floyd’s girlfriend consoling Daunte’s mom. She has ties to both families. She taught Daunte at Edison High School and told his mom “Daunte was nothing but a smile when he came in the room everyday”. #DaunteWright pic.twitter.com/5xpe1pkj0B — Kim Johnson (@KimJohnsonCFT) April 13, 2021

​Daily Mail'in haberine göre, Daunte öğrenme güçlüğü nedeniyle okulu bırakmıştı, 2 yaşındaki oğluna bakabilmek için çalışıyordu.

Protestolar devam ediyor

ABD'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesiyle anılan Minnesota eyaleti, tam da George Floyd davası görülürken bir diğer siyah yurttaşın polis kurşununa kurban gitmesiyle sarsılıyor.

Eski polis memuru Derek Chauvin davası sürerken, önceki gün 20 yaşındaki Daunte Wright, polis çevirmesi sırasında Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon'un silahını ateşlemesiyle hayatını kaybetti.

Wright'ın ölümünün ardından başlayan protestolar, polis yetkililerinin olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendirmesinin ardından da devam etti.

Minnesota National Guard and State Troopers stand guard outside the Brooklyn Center Police Station after a police officer shot and killed 20-year-old Daunte Wright during a traffic stop in Brooklyn Center, Minneapolis



📸 Kerem Yucel pic.twitter.com/B2owfjKlrf — AFP News Agency (@AFP) April 13, 2021

​Yetkililer, polis Gannon'un, araç ruhsatı süresi geçtiği için çevrilen Wrigth'ın kaçmaya çalışması üzerine 'elektroşok tabancasını kullanmak istediğini' dile getirdiğini, ama yanlışlıkla tabancasını ateşlediğini açıklamıştı.

Watch: New Video Shows Minnesota Officer Yelled "Taser!" Before Firing Gun At Daunte Wright pic.twitter.com/oQ0lvLPqlB — Insider News (@InsiderNews) April 12, 2021

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