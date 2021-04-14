ABD Büyükelçiliği'nden 'PKK'lı Karayılan, Bayık ve Kalkan için ödül' hatırlatması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, üç PKK yöneticisinin başına ödül koyduğunu hatırlatan bir paylaşım yaptı. ABD, 'Adalet için ödül' programı kapsamında, Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar dolar ödül koyduğunun altını çizdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından PKK'lı Murat Karayılan’ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.

Büyükelçilikten yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır."

Hatırlatma: PKK’nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır. ➡️https://t.co/HlOwOJ0kVi pic.twitter.com/x2cmBCfdjs — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) April 14, 2021

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ABD, 2018'de 'Adalet için ödül' programı kapsamında PKK üst düzey yöneticileri Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koymuştu.