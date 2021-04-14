Reuters, Biden'ın 'Afganistan'dan çekilme' konuşmasından bölümler yayınladı

Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm ABD askerlerini 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği belirtiliyor.

ABD'nin en uzun savaşını bitirme planıyla ilgili NATO'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise dün, "Afganistan'daki güçlerimizi eve geri getirme vakti geldi. Hep birlikte girdik, hep birlikte çıkıyoruz" mesajını verdi.

Biden'ın çekilme duyurusunu bugün yapması beklenirken, Reuters, ABD Başkanının konuşma metninden alıntıları yayımladı. Buna göre, Biden'ın şu ifadeleri kullanacağı belirtiliyor:

* ABD'nin en uzun savaşını bitirme zamanı. Amerikan birliklerinin eve dönme zamanı.

* ABD, 11 Eylül'deki çekilmenin ardından Afganistan hükümetini desteklemeye devam edecek.

* Afganistan'da askeri varlığımız sürmeyecek, diplomatik ve insani çalışmalarımız devam edecek.

* ABD, Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'ne yardım sağlamayı sürdürecek.

* 11 Eylül saldırıları, ABD askerlerinin 20 yıl sonra neden hâlâ Afganistan'da olduğunu açıklayamaz.

2 bin 500 ABD askeri bulunuyor

Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.

Biden yönetimi yetkilileri, bir süredir Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu. Biden yönetiminin çekilme için belirlediği tarih olan 11 Eylül, aynı zamanda El Kaide’nin ABD’de düzenlediği ve ABD’yi Afganistan’da tarihinin en uzun savaşına sokan terör saldırılarından 20 yıl sonrasına denk geliyor.