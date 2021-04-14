Dünyanın en büyük saadet zinciri dolandırıcısı Madoff, hapishanede hayatını kaybetti

Şöhretler, hayır kurumları, finans fonları ve ortalama yatırımcıları kapsayan binlerce kişiyi 20 milyar dolar dolandıran ABD'li finansçı Madoff, hapishanede yaşamını yitirdi.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu; 150 yıllık hapis cezasını çekmekte olan tarihin en büyük dolandırıcılarından sayılan Bernard Madoff'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Bürodan yapılan açıklamada 82 yaşındaki Madoff'un ölümünün, doğal nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

#BREAKING Ponzi schemer Bernie Madoff dead in prison: US media pic.twitter.com/xj0k7U1npP — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2021

​2009 yılında 65 milyar dolara yakın miktarda dolandırıcılığa imza attığı için 150 yıla mahkum edilen Maduff, geçen sene af talebinde bulunarak böbreklerinin iflas ettiğini ve 18 aylık ömrünün kaldığını söylemişti.

Şöhretler, hayır kurumları, finans fonları ve ortalama yatırımcıları kapsayan binlerce kişiyi dolandıran Madoff, yaklaşık 65 milyar dolarlık vurguna imza atmıştı. Yargılandığı mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17.5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.

'ABD ve Avrupa'da lüks bir hayat sürdü'

Geçmişte NASDAQ borsasının yöneticiliğini de yapmış olan Madoff, sürekli yeni müşteri bulup onlardan topladıklarıyla eski müşterilerine ödeme yaparak klasik bir saadet zincirini yönetirken, cebine indirdiği paralarla ABD ve Avrupa'da lüks bir hayat sürüyordu.

2008 mali krizi yüzünden foyası ortaya çıktı

Ama 2008'de çıkan mali krizde, müşterileri nakit ihtiyacı duyup yatırımlarını geri çekmek isteyince, saadet zinciri çöktü. Yatırımcılar Madoff'un onlara kağıt üzerinde gösterdiği karların gerçekte var olmadığını öğrendi.

Boyutu ve uzun yıllara yayılmasıyla Madoff saadet zinciri, hem ABD tarihindeki hem de dünya çapındaki en büyük dolandırıcılıklardan biri olarak kayıtlara geçti.