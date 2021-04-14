ABD ile Meksika sınırındaki 4.5 metrelik duvardan atılan iki kız kardeş ailesine kavuşacak

ABD-Meksika sınırında, Mart ayında metrelerce yükseklikteki sınır duvarı üzerinden Amerikan bölgesine atılan 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeşin, günler sonra ilk kez ailesiyle bulaşacağı ifade edildi.

ABD'ye iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı devam ediyor. İnsan kaçakçıları geçtiğimiz ay El Paso sınırında 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeşi 4.5 metrelik duvardan atmıştı.

Adları Yareli ve Yasmina adlı iki kız kardeş, ABD Sınır Devriyeleri ekipleri tarafından fark edilmiş ve önce hastaneye daha sonra geçici bekleme tesisine getirilmişti.

İki kız kardeşin 16 gün sonra New York’ta bulunan ailesiyle buluşacakları belirtildi.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

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