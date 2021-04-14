ABD savaş gemisi Yunanistan’da yakıt ve levazım takviyesinden sonra Karadeniz’e yöneldi

ABD’nin Karadeniz’e yönlendirdiği iki savaş gemisinden biri olan USS Donald Cook destroyeri, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Souda Bay donanma üssünde yakıt ve levazım takviyesinden sonra Karadeniz’e yöneldi.

Uluslararası gemi trafiği sisteminin (AIS) verilerine göre, USS Donald Cook destroyeri, yaklaşık 9 saat bulunduğu Girit Adası’ndaki Souda Bay donanma üssünden çıkarak Çanakkale Boğazı’na doğru ilerliyor.

Saatte 14.3 knot (26.5 kmh) hızla ilerleyen geminin yarın Karadeniz’e girmesi bekleniyor.

ABD’nin Karadeniz’e gönderdiği ikinci gemi USS Roosevelt destroyerinin şu andaki yeri henüz bilinmiyor. ABD 6. Filo’nun verdiği bilgiye göre, USS Roosevelt geçen hafta sonu Akdeniz’de ABD tedarik gemisi USNS Supply’nin yardımıyla stoklarını yeniledi.

Her iki gemi, bin 600 kilometre menzilli Tomahawk kruz füzelerinden yaklaşık 56'şar adet taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca Aegis füze savunma sistemi ile donatılan destroyerler, sahip oldukları savaş yeteneklerinden dolayı, hızlı üç boyutlu savaş yürütebiliyor ve aynı zamanda uçaksavar, gemi savar ve anti-denizaltı savunma sağlayabiliyor.