ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Batı ittifaklarını yıkmaya çalışacak

Haines, Senato’daki konuşmasında, “Moskova’nın, ABD’nin etkisini zayıflatmak ve Batı ittifaklarını yıkmak için çeşitli taktikler uygulamaya devam edeceğine inanıyoruz. Rusya’nın ABD ile bir çatışma aramıyor olmasına rağmen Rus yetkililer uzun zamandır Washington’un Rusya’yı zayıflatmaya çalıştığına inanıyor. Bu nedenle Moskova, hedeflerine ulaşmak için birden çok araç kullanacak. Buna, paralı askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar, suikastlar ve silah satışları da dahil” ifadesini kullandı.

Direktör, “Rusya, ABD ve müttefiklerine yeni tehdit oluşturmak için yeni silahlar ve siber alanında yeni araçlarla silahlanmayı planlıyor” diye ekledi.