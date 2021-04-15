'ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmeyi planlıyor'

ABD Başkanı Biden yönetiminin 12 Rus vatandaşı ve 20 kuruma yaptırım uygulamayı ve 10 Rus diplomatı da sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla Washington-Moskova ilişkilerinde gerilim artarken, ABD yönetiminin Rusya'ya yeni dalga yaptırımlar düşündüğü ifade edildi.

Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri, Washington'un hükümet ve istihbarat yetkililerinin de aralarında bulunduğu 12 Rus vatandaşı ve 20 kuruma, ABD seçimlerine müdahale iddiaları ve 'Güneş Rüzgarları' siber saldırılarını gerekçe göstererek yaptırım uygulamayı planladığını bildirdi.

Muhabir, ayrıca Washington'un 10 Rus diplomatı da sınır dışı edeceği bilgisini verdi.

New: Biden admin as soon as Thurs will sanction ~12 Russian individuals, including govt & intel officials, & ~20 entities in response to SolarWinds hack & election interference. ~10 Russian officials will be expelled from US



From @AlbertoNardelli + @nwadhams + @JenniferJJacobs — Jordan Fabian (@Jordanfabian) April 15, 2021

Önceki gün Biden, göreve gelmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirmişti.

Kremlin'in yazılı açıklamasında "Joseph Biden ikili ilişkilerdeki durumu normalleştirmeye ve stratejik istikrar ve silahların kontrolü, İran'ın nükleer programı, Afganistan'daki durum ve küresel iklim değişikliği gibi acil konularda istikrarlı ve öngörülebilir bir işbirliği kurmaya duyduğu ilgiyi dile getirdi" ifadelerine yer verilmişti.