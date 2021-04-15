ABD'de yayınlanan Popular Mechanics dergisi: Gagarin bir başka ilke daha imza attı

ABD’de yayınlanan Popular Mechanics dergisi, uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin’in yolculuğu sırasında başka bir ilke daha imza attığını yazdı.

Dergideki yazıda, “Gagarin, tarihi yolculuğu sırasında hipersonik hızda uçuş gerçekleştiren ilk kişi olarak bir başka rekorun daha sahibi oldu” ifadeleri kullanıldı.

Makaleye göre, Gagarin’in içinde bulunduğu Vostok uzay aracının Dünya’ya inişi sırasındaki hızı 5 Mach sayısını aştı.

Gagarin’den sonra hipersonik hızda uçuş yapan ikinci kişi, uzaya giden ilk ABD’li astronot Alan Shepard oldu.

Dünyanın ilk kozmonotu Yuri Gagarin, tam 60 yıl önce 12 Nisan’da Vostok uzay aracıyla dünyanın ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştirdi.

Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürdü, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya'nın yörüngesinde tam bir tur attı. Ardından Vostok gemisinin iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına indi.

Gagarin'in uzay uçuşu nedeniyle 12 Nisan Rusya’da Kozmonotlar Günü olarak kutlanıyor.