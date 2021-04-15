ABD-Meksika sınırında göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden 20 göçmen çıktı

ABD-Meksika sınırında bir TIR'ı durduran sınır güvenlikleri, aracın dar bir bölmesinde nefessizlikten ölmek üzere olan 2'si çocuk 20 kişi olduğunu gördü.

Del Rio Devriye Şefi Austin Skero, El Paso sınırında durdurdukları TIR'ın römork yatağının döşemelerinin altında 20 göçmeni havasızlıktan ölmek üzereyken bulduklarını söyledi.

Skero, 20 kişi arasında 10 ve 15 yaşlarında iki çocuğunda olduğunu kaydetti.

Twitter'dan olayın fotoğraflarını paylaşan Skero, havaların ısınmaya başladığı bu zamanlarda bu tür insan kaçakçılığı girişimlerinin daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.

Yesterday, a Del Rio Sector K9 alerted to this trailer at one of our checkpoints. An inspection located 2 children (ages 10 and 15) trapped under the trailer boards with 18 adults. With temperatures on the rise, smuggling attempts like these have a high potential to turn deadly. pic.twitter.com/Bf5X9oDijK — Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) April 13, 2021

​ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttığı ifade edildi.

Technology continues to assist, even at our checkpoints. Our agents encountered this vehicle at an immigration checkpoint and became suspicious. Tech revealed a person trapped inside a padlocked toolbox. A search revealed a total of 3 trapped in the truck with no means of escape. pic.twitter.com/OYTder2Uzd — Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) April 13, 2021

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