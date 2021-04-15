ABD Yüksek Mahkeme yargıçlarından uyarı: Birbirimizle konuşamaz ve kibarca anlaşmazlık yaşayamazsak demokrasi kalmaz

ABD'nin en üst yargı organı Yüksek Mahkeme'nin zıt kanatlardan iki yargıcından yurttaşlara çağrı geldi: Birbirimizle konuşmayı, görüş ayrılıkları içinde birlikte yaşamayı öğrenmezsek, Amerikan demokrasisini bir daha geri dönmemek üzere kaybederiz.

ABD'de üyeleri Başkan tarafından Senato onayıyla atanan, tüm eyalet ve federal mahkemeler üzerinde temyiz ve Başkan'ın kararlarını iptal yetkisi bulunan Yüksek Mahkeme'deki yargıçların zıt kanatlardan iki isminden yurttaşlara çağrı geldi.

Yüksek Mahkeme'deki (SCOTUS) 9 yargıçtan liberal kanadı temsil eden Sonia Sotomayor ile muhafazakar kanadı temsil eden Neil Gorsuch, Amerikalıları birbirleriyle uygar şekilde konuşmayı öğrenmezlerse ülkenin demokratik sistemine kalıcı şekilde zarar verecekleri yönünde uyardı.

'We Don't Agree That Often': Justices Sonia Sotomayor and Neil Gorsuch Team Up for a Lesson on Civics https://t.co/Wv0MWFPA0c via @lawcrimenews — 🗽Kaki Miller🗽 Justice, justice shall prevail (@KakiMiller1) April 15, 2021

ABD'deki siyasi kutuplaşma ve toplumsal bölünmeler Donald Trump'ın başkanlıktan gelip geçmesiyle şiddetlenirken, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) isimli düşünce kuruluşu ile George Mason Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün birlikte düzenlediği etkinlikte zıt ideolojilerden en üst iki yargıç aynı çağrıda birleşti.

ABD'de son döneme başkanlık seçimi kavgası, Trump'ın kanıtlayamadığı seçimin çalındığı iddiası, bunun tetiklediği Kongre saldırısı ve beyaz polisin silahsız siyah yurttaşları öldürmesine tepki olarak ırksal eşitsizliğe karşı protestolar damga vururken, Sotomayor ile Gorsuch, sosyal medyadaki dezenformasyonun iyice yoldan çıkardığı kamusal söylemin içinde bulunduğu durumu eleştirdi.

Eski Demokrat Başkan Barack Obama'nın atadığı Sotomayor "Devam etmekte olan çok ateşli bir tartışmamız var. Bu, illa kötü bir şey değil, ancak birbirimizle konuşmayı öğrenmezsek, korkunç bir şeye, topluluğumuzun dokusunu yok eden bir şeye dönüşebilir" dedi.

'How can a democracy function if we can't talk to one another?' U.S. justices ask https://t.co/hGyKx5Qxxm pic.twitter.com/0pJlyvkDdt — Reuters Politics (@ReutersPolitics) April 15, 2021

Liberal yargıç, Kasım 2020 başkanlık seçimine yüksek katılımın kendisine cesaret verdiğini, ama aynı zamanda sistemdeki çatlakların ortaya çıkışına tanık olduklarını dile getirdi.

Trump'ın atadığı Gorsuch, yargıçların görüş ayrılıklarına rağmen birbirlerine içtenliklerini korudukları Yüksek Mahkeme'den ders çıkarılması tavsiyesinde bulundu.

Muhafazakar yargıç "Biz birbirimizle konuşamazsak ve birbirimizin farklılıklarına ve farklı bakış açılarına saygı duyarak kibarca anlaşmazlık yaşayamazsak demokrasi nasıl işleyebilir" diye sordu.

Bazı anketlere göre ABD'lilerin sadece üçte birinin demokrasinin önemli olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Gorsuch, "Sosyal medyada kol gezen mebzul miktarda yanlış bilginin düşmanlarımız tarafından ülkenin içinde nifak tohumları atmak için kasten yayılmasına şaşmamak lazım" iddiasında bulunarak şöyle devam etti:

"Eğer onların 'biz halkız' hissiyatımızı, topluluk hissiyatımızı, sevdiğimiz ve büyük değer verdiğimiz müşterek özgürlüklerimize dair hissiyatımızı yok etmelerine izin verirsek, geri kazanmamız ve geri dönmemiz çok zor olur."