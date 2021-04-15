ABD’de siyahlara yönelik polis şiddeti devam ediyor.
Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı. Jackson'ın hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye kolluk kuvveti çağrıldı. Hastanede siyah gencin üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'ın silahı olduğu uyarısında bulundu.
ABD'de polis, tedavi için hastaneye kaldırılan siyah genci öldürdü https://t.co/ZLd5bWUxFp pic.twitter.com/elyJJhev8t— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 15, 2021
Jackson'ın polislerin aramasına karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Siyah genç, polisin 'silahını bırak' çağrısına uymadı.Polisle direnen Jackson, vurularak öldürüldü.
Jackson’ın hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)