ABD polisi 13 yaşındaki çocuğu vurup öldürdüğü görüntüleri yayınladı

ABD Minnesota'da 11 Nisan'da Daunte Wright adlı 20 yaşındaki siyah gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından protestolar sürerken tepkileri daha da artıran bir gelişme yaşandı. Ülkenin üçüncü büyük şehri Chicago'da polis 13 yaşındaki Latin kökenli 13 yaşındaki bir çocuğun yine polis tarafından öldürüldüğü anların görüntülerini paylaştı. Adam Toledo adlı çocuk son yıllarda Chicago'nun bağlı olduğu Illinois eyaletinde polis tarafından öldürülen en genç vatandaşlardan biri oldu.

© REUTERS / Leah Millis ABD'de siyah genç Daunte Wright'ın ölümüne sebep olan polis ve şefi istifa etti vücut kamerasının kaydettiği görüntülere göre 29 Mart'ta yaşanan olayda Toledo polislerden kaçıyor. Polis peşinden "Dur! Dur! Ellerini havaya kaldır!" diye bağırıyor. Ardından Toledo ellerini havaya kaldırıp dönüyor. Peşinden polis memuru "Bırak onu elinden" diye bağırıp silahını ateşliyor ve Toledo'yu göğsünden vuruyor. Tüm bunlar polisin arabasından çıkıp Toledo'yu takibe başladıktan sonra 19 saniye içinde meydana geliyor.

The city of Chicago released video of the fatal police shooting of 13-year-old #AdamToledo, as Mayor Lori Lightfoot and the boy's family together called for people to "express themselves peacefully" following the "incredibly painful" release.



pic.twitter.com/YLVULXQY1A — Sodapop™ (@One_Sodapop) April 15, 2021

​Savcılık Toledo'nun silahlı olmasını gerekçe gösterse de video kaydında vurulma anında çocuğun elinde silah görülmüyor. Farklı güvenlik kamerası kayıtlarında da Toledo'nun polis tarafından takip edilmeye başlanınca etrafa bir nesne fırlattığı görülüyor. Vücut kamera görüntülerine göre de vurulma anından sonra çitin arkasında bir silah bulunuyor.

Savcılık Toledo'nun o gece 21 yaşındaki Ruben Roman adlı bir kişiyle beraber olduğunu, Roman'ın yoldan geçen bir arabaya ateş ettiğini, bu silah sesleri üzerine polisin bölgeye gitmiş olduğunu saptadı.

Police in Chicago have released footage of an officer shooting dead a 13-year-old boy in an alley.



Bodycam footage shows the officer shouting "drop it" and as Adam Toledo turns towards him, shooting the teenager once in the chesthttps://t.co/VOxzemma1P — ITV News (@itvnews) April 16, 2021

​Toledo ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz, "Bu videolar her şeyi gösteriyor. Hayatının son anlarında Adam'ın elinde silah yoktu. Polis 'Ellerini göster' diye bağırdığında Adam emre uydu ve polislere döndü. Vurulduğunda elinde hiçbir şey yoktu. Polis memuru ellerinin boş olduğunu görmesine rağmen ateş etti" ifadelerini kullandı. Toledo'nun polis tarafından kovalanırken elinde silah tutuyor olabileceğini kabul eden ama vurulduğu an elinde bir şey olmadığının ortada olduğunun altını çizen avukat, "Ellerini havaya kaldırmış silahsız bir çocuğa ateş etmek suikasttir" dedi.

‘Those videos speak for themselves. Adam ... did not have a gun in his hand,’ Adeena Weiss Ortiz, an attorney for the family of Adam Toledo, said following the release of bodycam footage showing police shooting and killing the 13-year-old in Chicago https://t.co/EIEXK49PR9 pic.twitter.com/8UVKUNG9x0 — Reuters (@Reuters) April 16, 2021

​Görüntülerin paylaşılmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Lori Lightfood halka itidal çağrısı yapsa da küçük grupların durumu protesto için toplanmasına engel olamadı. Lightfood, Toledo'nun elinde silah olup olmadığına dair bilgi de vermedi. Görüntüleri izlemenin 'acı verdiğini' söyleyen Lightfoot, "Kısaca söylemek gerekirse Adam'a sahip çıkamadık. Şehrimizde bir genci daha kaybetmeyi göze alamayız. Uzun zamandır polis şiddeti ve görevi kötüye kullananlar yüzünden travmaya uğramış bir şehirde yaşıyoruz" sözleriyle bir anlamda özeleştiri yaptı.

the chicago police department murdered a 13 year old.. and our mayor is blaming the citizens for having too many guns? it’s your police department with over 13,000 guns killing innocent people, innocent CHILDREN. #DefundCPD #AdamToledo pic.twitter.com/9MNdv9YsmR — chrissy chlapecka (@chrissychlapp) April 16, 2021

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