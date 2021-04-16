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    Adam Toledo

    ABD polisi 13 yaşındaki çocuğu vurup öldürdüğü görüntüleri yayınladı

    © REUTERS
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202104161044287066-chicago-polisi-13-yasindaki-cocugu-vurup-oldurdugu-goruntuleri-yayinladi/

    ABD'nin Illinois eyaletinde polisin öldürdüğü en genç isimlerden 13 yaşındaki Toledo'nun vurulma anı görüntüleri paylaşıldı. Chicago'da 29 Mart'taki olayda Toledo'nun vurulduğu sırada silah taşımadığı görülüyor. Belediye Başkanı "Sahip çıkamadık" dedi, aile avukatı sert konuştu: "Ellerini havaya kaldırmış silahsız bir çocuğa ateş etmek suikasttir."

    ABD Minnesota'da 11 Nisan'da Daunte Wright adlı 20 yaşındaki siyah gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından protestolar sürerken tepkileri daha da artıran bir gelişme yaşandı. Ülkenin üçüncü büyük şehri Chicago'da polis 13 yaşındaki Latin kökenli 13 yaşındaki bir çocuğun yine polis tarafından öldürüldüğü anların görüntülerini paylaştı. Adam Toledo adlı çocuk son yıllarda Chicago'nun bağlı olduğu Illinois eyaletinde polis tarafından öldürülen en genç vatandaşlardan biri oldu.

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD'de siyah genç Daunte Wright'ın ölümüne sebep olan polis ve şefi istifa etti
    Polis memuru Eric Stillman'ın vücut kamerasının kaydettiği görüntülere göre 29 Mart'ta yaşanan olayda Toledo polislerden kaçıyor. Polis peşinden "Dur! Dur! Ellerini havaya kaldır!" diye bağırıyor. Ardından Toledo ellerini havaya kaldırıp dönüyor. Peşinden polis memuru "Bırak onu elinden" diye bağırıp silahını ateşliyor ve Toledo'yu göğsünden vuruyor. Tüm bunlar polisin arabasından çıkıp Toledo'yu takibe başladıktan sonra 19 saniye içinde meydana geliyor.

    ​Savcılık Toledo'nun silahlı olmasını gerekçe gösterse de video kaydında vurulma anında çocuğun elinde silah görülmüyor. Farklı güvenlik kamerası kayıtlarında da Toledo'nun polis tarafından takip edilmeye başlanınca etrafa bir nesne fırlattığı görülüyor. Vücut kamera görüntülerine göre de vurulma anından sonra çitin arkasında bir silah bulunuyor.

    Savcılık Toledo'nun o gece 21 yaşındaki Ruben Roman adlı bir kişiyle beraber olduğunu, Roman'ın yoldan geçen bir arabaya ateş ettiğini, bu silah sesleri üzerine polisin bölgeye gitmiş olduğunu saptadı.

    Toledo ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz, "Bu videolar her şeyi gösteriyor. Hayatının son anlarında Adam'ın elinde silah yoktu. Polis 'Ellerini göster' diye bağırdığında Adam emre uydu ve polislere döndü. Vurulduğunda elinde hiçbir şey yoktu. Polis memuru ellerinin boş olduğunu görmesine rağmen ateş etti" ifadelerini kullandı. Toledo'nun polis tarafından kovalanırken elinde silah tutuyor olabileceğini kabul eden ama vurulduğu an elinde bir şey olmadığının ortada olduğunun altını çizen avukat, "Ellerini havaya kaldırmış silahsız bir çocuğa ateş etmek suikasttir" dedi.

    ​Görüntülerin paylaşılmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Lori Lightfood halka itidal çağrısı yapsa da küçük grupların durumu protesto için toplanmasına engel olamadı. Lightfood, Toledo'nun elinde silah olup olmadığına dair bilgi de vermedi. Görüntüleri izlemenin 'acı verdiğini' söyleyen Lightfoot, "Kısaca söylemek gerekirse Adam'a sahip çıkamadık. Şehrimizde bir genci daha kaybetmeyi göze alamayız. Uzun zamandır polis şiddeti ve görevi kötüye kullananlar yüzünden travmaya uğramış bir şehirde yaşıyoruz" sözleriyle bir anlamda özeleştiri yaptı.

    Etiketler:
    Illinois, Chicago, Silah, Irkçılık, Polis, Latinler, Eric Stillman, Adam Toledo
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