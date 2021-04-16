Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı 1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı

Kanye West'in dört ödül kazandığı 2008 Grammy Ödülleri, annesini kaybettikten hemen sonra sergilediği duygusal sahne performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü rap şarkıcısının o sahne performansında giydiği kendi tasarımı olan ayakkabı, 1 milyon dolar değer biçilerek açık artırmaya çıkarıldı.

Sotheby’s müzayede evi, 43 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West'in 2008 Grammy Ödülleri töreninde sahnede giyerek iki şarkılık performans sergilediği Air Yeezy marka sneaker ayakkabılarını satışa çıkardı.

En pahalı sneaker olabilir

NTV'de yer alan habere göre, Sotheby’s’ta daha önce de sneaker ayakkabı satışa çıkarılmıştı ama West’in ayakkabısı, biçilen 1 milyon dolarlık değeriyle ve verilecek tekliflere bağlı olarak bugüne kadar satılan en pahalı sneaker olabilir.

46 numara ayakkabı, West’in giydiği dönemde sneaker ayakkabı meraklılarını çılgına çevirmişti.

West’in Nike tasarımcısı Mark Smith ile birlikte tasarladığı siyah deri ayakkabının üst kısmında bandı ve parlak pembe renkli "Y" şeklinde madalyonu bulunuyor.

Ayakkabı, sadece bir spor ayakkabı tasarımcısının hayali değil, aynı zamanda West’in karmaşık müzik mirasının da bir parçası olma özelliği taşıyor. West’in Grammy performansı, annesi Donda West'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçeklemişti ve duygu yüklü olan ünlü şarkıcı tüm zamanların en unutulmaz canlı performanslarından birine imza atmıştı.

West, geceden Graduation albümüyle kazandığı En İyi Rap Albümü ödülüyle birlikte toplam dört ödül alarak ayrılmıştı.

Bu ayakkabı, daha sonra onu bir milyarder haline getirecek olan Yeezy imparatorluğu çatısı altında spor ayakkabı endüstrisine giriş yapmasına da vesile oldu.