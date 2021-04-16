ABD Temsilciler Meclisi'nde siyah kölelerin torunlarına tazminat onayı

ABD'de Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, tarihsel kölelik ve ırkçılık meselelerini incelemek ve kölelerin torunlarına tazminat ödenmesi için çalışma yürütmek üzere komisyon kurulmasını öneren tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Devletin resmi özür dileyip dilemeyeceğine de karar verilecek.

Komitenin oturumunda tartışılan tasarı, Cumhuriyetçi Partili 17 üyenin aleyhte oyuna karşı Demokrat Partili 25 üyenin oyuyla geçti.

Yasa tasarı, ABD'de 1619'dan bu yana kölelik ve ırk ayrımcılığını incelemek üzere bir komisyon kurulmasını, söz konusu komisyonun bulguları konusunda Amerikan halkını aydınlatarak devletin resmi özür dileyip dilemeyeceği ve ne türden tazminatların verilmesi gerektiği gibi adımlara karar vermesini öngörüyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin de desteği gerekiyor

Tasarının, iki parti arasında ciddi bir bölünmenin olduğu Kongre'ninihtimali zayıf görülüyor. Temsilciler Meclisi'nde tamamı Demokratlardan oluşan 176 üyenin desteklediği tasarının görüşülmesinin sağlanabilmesi içingerekiyor. Senato'da ise Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındabulunuyor. Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçi Partili milletvekili ve senatörlerin desteğine ihtiyaç var.

Komitenin kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Jim Jordan, toplantının ardından yaptığı açıklamada komitenin oluşturulma biçimi nedeniyle tazminat kararına desteğin peşinen hükme bağlanmış olacağını savundu.

Jordan, "Köleliğe asla karışmamış insanlardan para alarak köleliğe asla maruz kalmayan insanlara vermeye karar vermek üzere kurulan bir komisyona 20 milyon dolar harcamamızı istiyorlar. Komite’deki Demokratların yaptığı bu" ifadelerini kullandı.

'Yaşanan acılara kayıtsız kalmayın'

Tasarının destekçilerinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Sheila Jackson, "Koridorun diğer tarafındaki arkadaşlarımdan yaşanan acılara, tarihe ve bu komisyonun gerekliliğine kayıtsız kalmamalarını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

İlk kez 1989 yılında Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi John Conyers tarafından sunulan tasarı, Afro-Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minneapolis gözaltına alınırken boğularak ölmesinin ardından ülke çapında kurumsal ırkçılığa karşı uyanan tepki sonrasında yeniden parlamenterlerin gündemine gelmişti.