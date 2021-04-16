Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov istişareler için Rus Dışişleri'nde

ABD'nin 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini de öngören yaptırımlarının ardından Rusya, Washington'a verilecek yanıt için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Washington Büyükelçisi Antonov, atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Rus Dışişleri'ne gitti.

Antonov'un Dışişleri Bakanlığı'na yaya olarak girdiği ve girişte yorum yapmamayı tercih ettiği görüldü.

Geçen ay Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın büyük tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Antonov'un ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiğini bildirmişti.