ABD Başkanı Biden, ‘Putin’ diyemedi

Rusya hakkında bir konuşma yaptığı sırada ABD Başkanı Joe Biden iki kere dili sürçmesi yaşadı. Biden, Rusya Devlet Başkanı’nın soyadını ‘Putin’ yerine ‘Klutin’ benzeri bir şekilde telaffuz etti.

Rusya hakkında konuşan Biden’ın dili sürçtü. Biden ilk önce gerginliği tırmandırma (escalation) ve aşılama (vaccination) kelimelerini karıştırdı.

Biden, “ABD, Rusya ile aşıla…, gerginliği tırmandırma ve çekişme döngüsünü başlatmak istemiyor” dedi.

Biden daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını söyleyecekken ‘Klutin’ benzeri bir ifade kullandı ve hemen düzeltti.

Biden sık sık dil sürçmeleri yaşıyor ve bu nedenle kendini ‘gaf makinesi’ olarak adlandırıyor. Sözgelimi mart ayında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i başkan olarak nitelendirdi. Eylülde, seçimler öncesinde de ABD’de koronavirüs yüzünden 200 milyon kişinin öleceğini söylemişti. Ancak bu sırada yüksek ihtimalle ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 200 bine çıktığını kastediyordu.