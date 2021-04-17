Bolton: Rusya'ya girişimin yasaklanmasından gurur duyuyorum

Konuya ilişkin Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan, Donald Trump dönemi eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Yaptırımlara yanıt olarak yayınlanan Rusya'ya girişi yasaklananlar listesinde adım yer alıyor. Rusya yaşam tarzımızın altını kazma girişimleri nedeniyle muhtemel en güçlü kınamayı hak ediyor. Amerikan çıkarlarının sesi olarak tanındığım için durur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Moskova, Washington'ın ilan ettiği yaptırımlara karşılık olarak, ABD yönetimlerinde çalışmış ve halen çalışmakta olan üst düzey yetkililerden oluşan 8 kişi hakkında, Rusya'ya giriş yasağı getirmişti.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, dış politikadaki katı tutumu nedeniyle görev süresince Trump yönetimindeki en şahin politikacılardan biri olarak biliniyordu. Bolton, Venezüella'nın iç işlerine ABD müdahalesini ve İran ve Kuzey Kore'ye nükleer programları nedeniyle baskı kurulmasını savunuyordu.

Daha önce de Trump, Bolton'ın 'çalışmaktan zevk duyduğu en aptal kişilerden biri olduğunu' belirterek, eğer Bolton'ın tavsiyelerini dinlemiş olsaydı, ABD'nin şimdiye dek "6. Dünya Savaşı'nda" olacağını kaydetmişti.