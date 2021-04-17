Facebook, 'Siyah Hayatlar Değerlidir' kurucusunun 3 milyon dolarlık ev satın aldığı haberlerine paylaşım yasağı getirdi

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapındaki protestolarla gündeme gelen 'Siyah Hayatlar Değerlidir' (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'un, Los Angeles'ta 3 milyon dolarlık ev satın aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin yapılan haberlere, Facebook paylaşım yasağı getirdi.

ABD merkezli New York Post gazetesinin haberinde, 'Siyah Hayatlar Değerlidir' (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'un, yakın zamanda Los Angeles'ta 3 milyon dolarlık ev satın aldığı iddiası ortaya atıldı. Haberde ayrıca, diğer BLM aktivistlerinin de yakın zamanda yaptığı harcamaların araştırılması çağrısına yer verildi.

Cullors'un söz konusu milyon dolarlık satın alma işlemine ilişkin haberi paylaşmak isteyen Facebook kullanıcıları, paylaşımın "Topluluk Standartlarına aykırı olduğu" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Facebook'un bu uygulaması sebebiyle New York Post gazetesinin konuya ilişkin haberini paylaşmak isteyen bir kullanıcı, şu uyarıyla karşılaşıyor ve bu girişimi engelleniyor:

"Bağlantı topluluk standartlarımıza aykırı olduğu için gönderiniz paylaşılamadı. Eğer bunun topluluk standartlarımıza aykırı olmadığını düşünüyorsanız lütfen bize bildirin."