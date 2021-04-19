Sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ilk ölümcül kaza: Sürücüsüz Tesla aracının yaptığı kazada 2 can kaybı

Yaptığı kazalarla ön planda olan sürücüsüz Tesla otomobiller, bu kez can aldı. Yetkililer sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı aracın alevler içinde kaldığını ve içerdeki iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Houston Teksas’ta yayın yapan KPRC‘nin haberine göre, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı bir Tesla‘nın ağaca çarpıp patlaması sonucu araçta bulunan iki kişi öldü. Yerel saatle 21:00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre Tesla‘nın pili yeniden alev almaya devam ederken, ekipler yangını söndürmek için dört saat boyunca 30 bin galon su kullanmak zorunda kaldı.

Raporlarda arabanın yüksek hızla gittiği ve dönüş yapamadığını, ardından yol kenarında bulunan bir ağaca doğru gittiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin arabanın ön yolcu koltuğunda, aracın sahibi olduğu tahmin edilen diğer kişinin ise arka koltukta olduğu tespit edildi. 2019 model olduğu belirtilen elektrikli Tesla‘nın otopilot sürücü destek sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmediğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin, sürekli olarak yeniden alevlenen pili nedeniyle aracı söndürmesinin saatler sürdüğü bildirildi.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT — Deven Clarke (@KPRC2Deven) April 18, 2021

​Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altına alınan otopilot sistemiyle ilgili şu ana kadar 23 kaza oldu. Ancak bu kaza, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ilk ölümcül kaza olma özelliği taşıyor. Şirket, daha önce müşterilerini otopilotun otonom bir sürüş sistemi olmadığı ve kullanım sırasında yola sürekli dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

Daha önce Tesla CEO’su Elon Musk, bir araç otopilottayken izleme kameraları ya da direksiyon simidindeki ek sensörler gibi mühendislerden gelen çağrıları, etkisiz olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Basın birimini kapatan firma, ölümlü kazayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.