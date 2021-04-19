NASA, Mars'ta ilk kez helikopter uçurdu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi bugün ilk kez uçurmayı denedi. Açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu.
"Wow!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs
Bu, motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu.
Incredible. Ingenuity’s shadow during flight. Biggest congrats to #MarsHelicopter team! pic.twitter.com/YCzpJ1b2Kg— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 19, 2021
Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti.
1.8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekte 30 saniye uçurulacağı açıklanmıştı.
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