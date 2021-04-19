NASA, Mars'ta ilk kez helikopter uçurdu

NASA, 11 Nisan'da yapılması planlanan ama yazılım hatası nedeniyle bugüne ertelenen tarihi uçuşu hayata geçirdi. 'Ingenuity' adı verilen helikopter, başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk motorlu araç olarak kayıtlara geçti.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi bugün ilk kez uçurmayı denedi. Açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs — NASA (@NASA) April 19, 2021

​Bu, motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu.

​Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti.

1.8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekte 30 saniye uçurulacağı açıklanmıştı.



